"The Covers": Amaya Forch se llevó las críticas del jurado por su imitación a Lady Gaga

Este domingo se estrenó un nuevo capítulo de "The Covers", el estelar musical de Mega que ya llegó a su etapa de "clasificatorias", donde solo consiguieron llegar 18 rostros del espectáculo chileno.

Durante la primera ronda, la actriz y cantante nacional, Amaya Forch, sorprendió con su tributo a la diva española Paloma San Basilio y deleitó al jurado con su aplaudida interpretación de la canción "Beso a beso". De hecho, fue escogida de forma unánime como la mejor artista del programa.

Sin embargo, en esta oportunidad la intérprete no logró repetir el éxito de esa actuación y se llevó varios comentarios negativos de los expertos tras su imitación de Lady Gaga.

Las críticas del jurado

Forch apareció sobre el escenario con una espectacular caracterización e interpretó el tema "Bad romance". A pesar de su llamativa indumentaria, el jurado aseguró que su voz no se pareció a la de la artista.

"Muy buen look, muy buena entrada y todo, pero me pasó que seguí escuchando la voz de Amaya... Me faltó también locura", opinó Javiera Contador.

"Perdiste un poquito la fuerza y la afinación cuando entraste al primer coro", siguió Beto Cuevas, mientras que Oscar Mediavilla comentó que "faltó un poquito más de compromiso (...) no lo disfruté a mil como lo que pasó la vez anterior".

Aunque al momento de revelar a los "salvados" de la jornada Amaya no fue una de los elegidos, logró seguir en competencia, eso sí dentro de la temida zona de riesgo.

"The Covers" se emite todos los viernes y domingo a partir de las 22:30 horas, justo después de Meganoticias Prime.

