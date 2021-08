"The Covers": Araceli Vitta volvió a la TV con destacados tributos a Julieta Venegas y Soraya

Araceli Vitta, quien se hizo famosa en los años 80 y 90 por su participación en exitosas teleseries chilenas, regresó a las pantallas con una destacada presentación en un nuevo capítulo de "The Covers".

La actriz fue una de las famosas que debutó en el escenario del estelar musical de Mega, donde deslumbró con su tributó a la cantante mexicana, Julieta Venegas. "Un poco alejada de la televisión, pero hoy vuelvo", anunció antes de comenzar su actuación.

La recordada intérprete apareció con un look muy parecido al de Venegas y sorprendió al jurado cantando el tema "Me voy". Tras la positiva evaluación de los expertos fue elegida para realizar un segundo homenaje.

"Fue como escuchar a Julieta"

"Creo que lo hiciste bien", partió diciendo el productor argentino Oscar Mediavilla, el primero en tomar la palabra al momento de las evaluaciones. Beto Cuevas, por su parte, añadió que "sentí que tenías la cadencia de Julieta Venegas. En ese sentido yo diría que te acercaste bastante al tono".

Finalmente Javiera Contador, quien más tarde la eligió como su favorita de la noche, expresó que "cuando entraste y te escuché fue como escuchar a Julieta...me gustó, lo disfruté".

Lamentablemente, tras realizar su segundo tributo a "Soraya", Araceli quedó eliminada y no pudo avanzar a la segunda ronda del programa.

A pesar de esto, la actriz se mostró conforme con su actuación y se despidió con unas sentidas palabras de agradecimiento tras volver a la TV: "Me voy feliz igual, ha sido una gran experiencia. Me he reencontrado con mucha gente que no veía hace años", sostuvo.

"The Covers" se emite los días viernes y domingo a las 22:30 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

