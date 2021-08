La tierna actriz tras Manuela en "#PobreNovio": Conoce a Catalina del Real

Una de las actrices que se ha robado las miradas y la atención de los fanáticos de "#PobreNovio" es la pequeña Catalina del Real, que en la ficción da vida a Manuela Santander, hija de Eduardo (Diego Muñoz).

Con un carácter bien definido, la pequeña es una férrea opositora a la relación que tiene su padre con Francisca, el personaje de Montserrat Ballarin.

"#PobreNovio" marca el debut de Catalina del Real en el género de las teleseries, y en una entrevista que dio a Meganoticias, conversó sobre su personaje.

"Fui destinada para esto"

De entrada, aclaró que ella no se parece "tanto" a Manuela, aunque justifica el actuar de su papel, que se caracteriza por hacerle travesuras a Francisca Thompson.

"Yo tan, tan, tan pesada no soy, pero sí soy muy 'papona' (aunque) si mi papá está pololeando con una persona que no quiere, y además tiene a mi psicóloga al frente que se ven todo el día, y no está con ella, me pondría hipercelosa igual como Manuela, la trataría pésimo", comentó.

Catalina del Real en "#PobreNovio" junto a la psicóloga, María José Necochea

Si bien es su primera teleserie, Cata ya se proyecta como una figura de televisión. "Me gustaría, siento que fui destinada para esto, yo pensaba que primero iba a salir en comerciales y cosas así, pero no, una teleserie (...) me divierte, me gusta actuar, si fuera por mí me quedaría todo el día, me gusta estar allí, entonces creo que fui destinada para esto y no voy a desperdiciar una oportunidad que tengo en frente", enfatizó.

"A mí me ha gustado mucho trabajar en la teleserie, todos han sido muy amorosos conmigo, me gusta mucho, es muy agradable, me esperaba que fueran más estrictos, más duros, más pesados, pero en realidad me llevé una gran sorpresa porque todos han sido muy agradables", añadió.

Y contó que su familia está feliz con su actuación, revelando que ha recibido felicitaciones. "Les gusta verme, les gusta la onda, es muy agradable, se lo han tomado como quería que se lo tomaran y eso me da mucho alivio", prosiguió.

Talento de familia

Quien ha oficiado como coach de Cata ha sido su padre, Juan Cristóbal del Real quien también es actor de profesión. Su experiencia la califica como "desafiante y extremadamente maravillosa".

"El poder explicarle mi oficio, lo que es entrar en situación, dirigirla, ensayar y aprender junto a ella sus textos, es un regalo que no todos los padres tenemos la fortuna. Ver cómo ella con su talento natural, lo entienda, lo aplique y lo haga tan bien, me llena de orgullo y satisfacción no solo como padre sino también como su profesor. Compartir junto a ella en otro plano ha sido un regalo de Dios", añadió.

Es tanto el talento que ve en su hija, que en un futuro, si es que la hace feliz, le gustaría que Catalina inicie una carrera sobre las tablas. "Me encantaría que se dedicara a hacer teatro y todas las disciplinas que te exigen actuar. Fue lo que siempre pensé que era para ella desde que era chiquitita por su gran personalidad", aseguró.

Sobre cómo han podido convalidar los estudios escolares de su hija junto a su trabajo en "#PobreNovio", Juan Cristóbal confiesa que para los dos ha significado un esfuerzo, pero se han podido planificar.

"Con el apoyo de su mamá, con quien mantengo una muy buena relación, entre ambos hemos estado encima de sus estudios y desarrollo escolar. Conversando con sus profesores si es necesario y ayudándola en sus estudios, lo que ha significado que Catita no baje su rendimiento y tampoco su asistencia", aseveró

