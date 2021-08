El complejo estado de salud que atraviesa el humorista Dino Gordillo: Lleva 1 mes hospitalizado

Un complejo momento está atravesando el humorista chileno Dino Gordillo, debido a que se encuentra, hace más de un mes, hospitalizado en un centro de salud capitalino.

El comediante habría ingresado por un dolor que sentía en una pierna al recinto clínico, y terminó contagiado de coronavirus y siendo operado de su columna vertebral en más de una oportunidad.

De acuerdo al relato que su hija Camila dio a un matinal de Canal 13, Dino, al asistir por primera vez, lo vieron los médicos y consideraron que sus molestias no eran de mayor relevancia y lo mandaron para la casa.

"Nunca había sufrido tanto"

Ese mismo día, solo horas después, tuvieron que volver a la clínica, porque "los dolores no los aguantaba". Fue allí cuando descubrieron que tenía una hernia en la columna y finalmente lo dejaron internado, con el objetivo de hacerle un bloqueo facetario.

Este procedimiento consiste en inyectar antiinflamatorios en los músculos en las articulaciones de columna. No obstante, los dolores continuaron, pese al tratamiento y tuvieron que hacerle una primera cirugía exploratoria para saber en detalle el diagnóstico del comediante.

Tras haberse sometido a esa operación, las molestias no pasaron y decidieron hacerle una segunda operación, en donde los profesionales "descubren que todavía quedaban materiales de los discos de la columna. No quedó bien hecha la limpieza la primera cirugía, por lo que le estaban haciendo una presión y provocando una dolencia aún mayor", contó Camila.

Y en paralelo a lo anterior, Gordillo también se contagió de coronavirus. El humorista se contactó con el mismo espacio televisivo y fue enfático en señalar que no sabe que es lo que le pasa.

Dino Gordillo

"Nunca había sufrido tanto. Fue terrible lo que pasé con el dolor, me caí hasta el suelo... me han cuidado como un hijo, me han prestado hasta su hombro, converso con ellas dentro del dolor que tengo", señaló.

"Sigo con los dolores hasta el día de hoy. Anteayer pedí cambio de médico", comentó, revelando además que el nuevo profesional le encontró una infección en la columna, la cual aseguró que la contrajo en la clínica, "tal cual como me pegué el covid".

Dino Gordillo seguirá hospitalizado a la espera de conocer finalmente cuál es la enfermedad que lo tiene hace un mes con fuertes dolores.

