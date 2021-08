La reacción de Andrés Velasco al saber que sería el villano de "Demente"

Sorprendidos quedaron los televidentes al conocer esta semana que el villano de la teleserie nocturna de Mega, "Demente", es nada más ni nada menos que Dante, personaje interpretado por Andrés Velasco.

Y la misma reacción tuvo él cuando le entregaron por primera vez el guion y se dio cuenta de que a él le tocaba ser el antagonista de la producción.

"Mi primer malo malo de adentro"

Un rol que en un principio, no quiso hacer. Cuando la directora del área dramática del canal, María Eugenia "Quena" Rencoret, le informó que sería Dante, tuvo resquemores y le pidió que le diera el rol a otra persona.

"Me dijo vas a ser el malo y fue un tema para mí, porque fue en un momento bien complejo, en pleno estallido social y me complicó mucho, le dije a la Quena, no sé si sea el momento para encarnar la maldad, y me dijo 'te necesito'", recordó a LUN.

Todos sus colegas en la ficción sabían que él es el "Demente", sin embargo, fuera de los estudios nadie conocía esto, excepto su esposa. Cuando salió la escena este lunes 23 de agosto, en los chats familiares comenzaron a encararlo. "Mis sobrinos me escribieron, '¿qué onda tío?, ¿qué pasó?'", contó.

Dante es el primer villano en el currículum de Velasco, y confiesa que fue un papel que le significó un gran desgaste físico y emocional.

"Es mi primer malo malo de adentro (...) Estas teleseries son complejas porque los personajes siempre están ocultando cosas, no andan irradiando alegría, entonces uno trata de sanarse ahí mismo, en el set, reírse con los compañeros, pero son personajes súper oscuros y no le dejan a uno una huella esperanzadora", agregó.

Aseguró que "fue una experiencia bastante larga, fue más de un año, con una pausa por la pandemia. Me tocó acarrear con esto mucho rato y fue entretenido", pero hace hincapié que este personaje no es su favorito, sino que este siempre será, "el cura de Isla Paraíso".

Los capítulos que vienen ahora en "Demente" abordarán los motivos que llevaron a Dante para convertirse en un psicópata, y podremos verlos de lunes a jueves a partir de las 22:30 horas por las pantallas de Mega y también apretando en este enlace.

