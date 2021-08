Ex delantero de Cobreloa abrió su propio taller de Orfebrería: Quedó sin club desde la pandemia

Álvaro López, ex delantero de Cobreloa, se dedica a la orfebrería luego de que quedara sin club de fútbol desde el 2019, situación que fue agravada con la llegada de la pandemia.

Actualmente, tiene su propio taller de orfebrería con cinco maestros en un taller de Plaza de Armas, negocio que le ha servido para subsistir desde entonces. Pese a todo, no se cierra a volver a jugar fútbol.

El ex jugador de fútbol pasó por Barnechea, Melipilla, Estados Unidos, El Salvador y Paraguay, quedando finalmente sin club. "Estaba cerrando con un equipo de Perú y justo empezó la pandemia. No he vuelto a jugar", contó López en conversación con LUN.

Es por ello que, para reinventarse, tomó cursos de diseño y registró su propia marca para dedicarse a su verdadera pasión: las joyas.

Actualmente, tiene su propia línea de productos en la joyería "El Cetro", donde trabaja con cinco maestros, quienes también lo han orientado para aprender más sobre este negocio.

"A los futbolistas les gusta"

Según cuenta el ex delantero, tiene su "producto estrella" llamado "El Cetro". Tiene un diseño antiguo, "algunos dicen que es como estilo nórdico, vikingo", detalló López.

Asimismo, tiene clientes que son futbolistas, asegurando que "a los futbolistas les gustan las joyas. Son un lindo detalle para el uso personal, como la ropa o el perfume".