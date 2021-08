"La Chilindrina" desafía a "Doña Florinda" por serie de "Chespirito": "Ella está grande para tomar sus decisiones"

María Antonieta de las Nieves, la intérprete de “La Chilindrina” en el “Chavo del 8”, reavivó nuevamente la polémica al mostrarse nuevamente en desacuerdo con la esposa de “Chespirito”, Florinda Meza.

La actriz y comediante aseguró ante un grupo de reporteros estar dispuesta a participar en la bioserie de Roberto Gómez Bolaños que es producida por su hijo. “No solamente daría mi autorización, le pido a Roberto Gómez Fernández que se comunique conmigo”, dijo en las declaraciones que también fueron difundidas por TV Notas.

“Si eso era lo que yo les pedía, que trabajáramos juntos, y en un momento dado ellos no quisieron y fue su decisión. Dios permita que me llamé para decirle ‘Sí, con mucho cariño, a la hora que tú quieras y como tú quieras, por supuesto que sí”, puntualizó dejando claro que no guarda ningún rencor.

“La Chilindrina” en desacuerdo con “Doña Florinda”

Con las declaraciones, la intérprete mexicana dejó en evidencia que no comparte la opinión de “Doña Florinda”, quien se mostró en desacuerdo con la idea de la serie y hasta aseguró que prepararía una demanda en contra del único hijo varón de quien fuera su esposo en vida.

“Yo no creo que a ella le interese absolutamente nada y en lo más mínimo lo que yo le pueda decir. Ya ella es bastante adulta para saber lo que a ella le conviene, que puede hacer y que no puede hacer”, dijo en referencia a la posición de Florinda Meza.

Hasta ahora se desconoce si efectivamente se llevó a cabo la demanda, pero Meza incluso llegó a reunirse con el prestigioso abogado, Guillermo Pous, quien la representará en el pleito legal.

La serie va adelantada

Tampoco hay una fecha precisa de cuándo se podría estrenar la producción inspirada en el legendario productor mexicano. En una entrevista difundida por Infobae, Roberto Gómez Fernández indicó que por la pandemia la producción se había paralizado.

“Es un proyecto que mi familia y yo estamos desarrollando y es complicado porque hay ciertas cosas que la familia quiere contar y debemos de ser muy cuidadosos”, dijo en ese momento.

2 años. Te extraño pic.twitter.com/Ca6cQu93JM — Roberto Gomez Fernán (@ElAguila_Gomez) November 29, 2016

