Esta semana el periodista y conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, sorprendió a los televidentes tras comentar que hace unos días, fue increpado verbalmente por una mujer mientras se encontraba en un restaurante.

Quien lo interpeló le dijo, "eres lo peor que le ha pasado a este país, eres un cara de raj..., le haces mal a Chile, hay gente que se siente insultada por tus opiniones".

A un día de haber narrado su anécdota, Neme comentó el motivo por el cual la hizo pública, luego que en redes sociales algunos le comentaran que la dijo para hacerse la "víctima".

"Me carga hacerme la víctima"

"Yo conté eso porque estábamos hablando del doctor García (quien agredió verbalmente a auxiliares de vuelo en el aeropuerto) a raíz del control de la ira. Lo puse como un ejemplo de cómo hay que controlarse en ciertas situaciones que pueden ser complejas", dijo en primera instancia.

En segundo lugar, enfatizó en que "no ha nacido la persona, no ha nacido el individuo -todavía- que a mí me haga sentir víctima de nada. Y si yo soy víctima en algún momento de mi vida, he sido víctima de mi mismo, nada más. Me carga hacerme la víctima, no tengo biografía de víctima".

"El que digan que me hice la víctima me ofende aún más que el que digan que le hago mal al país, me duele más", agregó.

Por último, hizo hincapié en que, "nunca, nunca me verán fuera de control. Nunca, ni ante la amenaza más grande yo pierdo mi centro", remató.

