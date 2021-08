Esposa del "Chino" Ríos responde a usuaria que criticó su vida: "Siempre tendrías una excusa para quejarte"

Respondió con todo. La esposa de Marcelo "Chino" Ríos, Paula Pavic, increpó directamente a un usuario que crítico su estilo de vida actual en Miami, Estados Unidos.

La discusión entre ella y su seguidor se dio en una foto que Pavic subió a su cuenta de Instagram, en donde se puede leer un mensaje motivacional.

"Ni tu misma te la crees"

Con "El Chavo" de fondo, en la imagen dice, "necesitamos tan poco para ser felices... el problema es que necesitamos mucha experiencia para comprenderlo".

Si bien una gran mayoría concordó con su mensaje, una usuaria cuestionó dicha reflexión. "¿Necesitamos tan poco para ser felices? Ni tu misma te la crees. En estos tiempos difícil, nadie se merece haber tenido o tener la vida que tuvo 'El chavo del Ocho'", indicó.

Agregó que "todos queremos vivir y tener la plata que tiene tu marido, incluso tú así eso no es tan poco", recibiendo una inesperada respuesta por parte de la chilena.

"Que pena que para algunos la vida se base en la plata, te aseguro que aunque tuvieras todo el dinero del mundo siempre tendrías una excusa para quejarte y no para agradecer", escribió Pavic, recibiendo decenas de likes de parte de sus fans que apoyan su sentir.

Revisa la publicación y el comentario:

El comentario de una seguidora a Paula Pavic

Paula Pavic y los coquetos mensajes que le llegan

Este 2021, Paula Pavic ha aprovechado el potencial que tienen las redes sociales y tímidamente se ha convertido en una influencer en ascenso, acumulando miles de fans y seguidores quienes no solo le han dejado simpáticos mensajes, sino que también le han coqueteado.

Hace algunas semanas, tras hacer un live, recibió tantos halagos que tuvo que salir a pedir que no lo hicieran más. "Había muchos mensajes de hombres tirándome piropos y todo. No es de mala onda, (pero) yo no voy a contestar esos mensajes, porque la verdad no me gustaría que mi marido estuviera contestando mensajes de minas que le ponen cosas así a él", expuso en la ocasión.

Asimismo, reflexionó que cree que "no debe ser lindo para sus esposas, sus novias o sus pololas que le anden tirando piropos a otras mujeres". Agrego que los hombres que quieran seguir hablando con ella, basta con que solamente le digan "simpática".

Revisa el video:

Todo sobre Marcelo Ríos

Todo sobre Famosos chilenos