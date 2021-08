Un bochornoso momento vivió la actriz Solange Lackington en el tercer capítulo de "The Covers", el nuevo estelar musical de Mega.

La protagonista de "Verdades Ocultas" estaba realizando un tributo a la cantante española Ana Belén, cuando abruptamente y mientras interpretaba el éxito "Derroche" quedó en blanco y debió terminar su presentación.

"Sorry, lo siento", dijo la actriz visiblemente acomplejada y haciendo un gesto con sus brazos que dejaron entrever su incomodidad en ese instante.

"Lo hice pésimo"

"¡Quiero abrazarla!", fue la primera reacción de Javiera Contador antes de evaluar a Solange.

"Sé lo que es estar ahí (en el escenario). La vi actriz, porque estudió el video, las miradas hacia abajo, pero empecé a ver que la Solange se iba a algún lugar y en un momento se perdió. ¿Qué te voy a decir? Todo mi apañe y simpatía porque es difícil", agregó.

Beto Cuevas, en tanto, le dijo que estos percances son "cosas que pasan", pero igual felicitó a la actriz por su desplante en el escenario.

"A mí me hubiese gustado que te hubieses hecho la tonta no más, porque a veces uno no se da cuenta de todo. Se nota tu oficio como actriz, se nota que te adueñaste del espacio, pero en algún momento, dado en tu mirada, se notó que comenzaste a dudar y ahí es cuando vino esta reacción en cadena".

Mega

Por último, fue el turno de Oscar Mediavilla, el único jurado que no le brindó un aplauso a la actriz. "No me has conocido en mi mejor faceta, lo siento", le dijo Lackington antes de escuchar la evaluación.

"Este es el riesgo de cantar para los que no cantan generalmente. Es meterse en un mundo nuevo que hay que saber cómo manejarlo. Creo que de todas maneras deberías haber seguido... los temas no se abandonan, se siguen hasta el final", le dijo el jurado argentino.

"Me dio vergüenza porque lo hice pésimo. Me bloqueé al final y no fui capaz de terminarla y no fui capaz de improvisar tampoco. Fue atroz, qué vergüenza, un bochorno", dijo entre risas nerviosas la actriz en el backstage del programa.

"The Covers" se emite los días viernes y domingo a las 22:30 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

