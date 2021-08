Reportan que el padre de Britney Spears aceptó renunciar a la tutela legal de la cantante

Según los últimos reportes de medios estadounidenses, Jamie Spears, el padre de la cantante Britney Spears, aceptó renunciar a la tutela legal que mantiene sobre su hija. El hombre de 69 años planea trabajar con la corte y el abogado de Britney para generar una "transición ordenada" a un nuevo tutor.

La renuncia de Jamie Spears

Según reporta TMZ, el abogado de Jamie Spears ingresó un documento legal que indica: "No existen motivos reales para suspender o remover al señor Spears como tutor del patrimonio... y es altamente debatible si un cambio de tutor en estos momentos sería lo mejor para la señora Spears".

"Sin embargo, aun cuando el señor Spears es blanco incesante de ataques indiscriminados, no cree que una batalla sobre su continuidad como tutor sea lo mejor para ella. Entonces, aunque debe impugnar esta injustificada Petición de Remoción, el señor Spears tiene la intención de trabajar con la corte y el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada a un nuevo tutor", agrega el documento.

El texto legal además señala que: "Independientemente de su título formal, el señor Spears será siempre el padre de la señora Spears. Él siempre la amará incondicionalmente, y siempre velará por sus mejores intereses".

El padre de la intérprete de "Oops!... I Did It Again" señala que él salvó a Britney cuando ella estaba en "crisis y desesperademente en necesidad de ayuda" hace 13 años. "No solo estaba sufriendo mental y emocionalmente, también estaba siendo manipulada por depredadores y en apuros económicos. El señor Spears acudió al rescate de su hija para protegerla".

AFP

El abogado de Britney responde

Tras conocerse la noticia, Matthew Rosengart, el nuevo abogado de la cantante, dijo a TMZ que: "Estamos complacidos, pero no necesariamente sorprendidos de que el señor Spears y su abogado finalmente reconozcan que debe ser destituido. Sin embargo, estamos decepcionados por sus constantes ataques vergonzosos y reprobables contra la señora Spears y otras personas".



"Continuaremos nuestra vigorosa investigación sobre la conducta del señor Spears, y otros, en los pasados 13 años en los que cosechó millones de dólares del patrimonio de su hija, y espero poder tomar la declaración jurada del señor Spears en el futuro cercano", agregó Rosengart.

"Mientras tanto, en lugar de hacer acusaciones falsas y tomar golpes bajos contra su propia hija, el señor Spears debería haber renunciado de inmediato", dijo finalmente el abogado.

