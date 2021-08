Beyoncé impacta al posar con un corsé de diamantes antes de cumplir 40 años

La 28 veces ganadora de los premios Grammy, Beyoncé sorprendió a todos en una original sesión fotográfica para la portada de la revista Harper’s Bazaar, donde derrochó sensualidad y glamour. La edición dibuja a la cantante como una tenaz mujer que aprendió a encontrar el éxito en la industria de la música.

A pocas semanas de cumplir 40 años, la artista estadounidense continúa reinventándose para seguir deleitando a su público, no sin antes realizar una retrospectiva en la que deja claro lo que un día resolvió: “Antes de comenzar, decidí que solo seguiría en esta carrera si mi autoestima dependiera de algo más que el éxito de las celebridades”.

Ansiosa por lo que le depara el futuro, la madre de tres niños se vio audaz y única en una serie de outfits que demuestran todo lo que puede alcanzar cuando el artista quiere brillar con luz propia.

Beyoncé rompe esquemas en Harper’s Bazaar

Más de seis combinaciones desfiló Beyoncé en la sesión fotográfica que la retrató como una "diosa" ante la cámara. En la edición que saldrá en septiembre del 2021, se incluye una imagen en la que cantante luce simplemente fabulosa.

Con un corsé de estructura metálica decorada con diamantes que brillaban a luz del set, mostró su estilizada figura dejando ver su piel en un diseño muy original que conquista las miradas. Un simple jeans en azul índigo fue el complemento que rompió con el corte clásico de la pieza hecha joya.

Sin dudas, una elección que la elevó a otro nivel al ser retratada con gran sensualidad y mirada penetrante, mientras mostraba sus tonificados brazos entrelazados sobre su cabeza. El estilismo selló su outfit de lujo, con un peinado recogido en forma de espiral que alisó sus mechones dorados.

Dentro de la entrevista, Beyoncé combinó sus retratos con un diálogo en que desveló sus próximos proyectos, revelando que desde hace un año y medio está trabajando en la producción de sus melodías, que pronto se convertirán en su nuevo álbum.

La artista habló sobre su imagen corporal, la que logró a bses de infinitas dietas que en momentos deterioraron su salud mental, sobre la que viene trabajando para “romper el ciclo de mala salud y la negligencia”.

Cada pieza escogida reafirma su carácter decisivo y singular. Al estilo tejano, llevó un glamoroso y ajustado pantalón de lentejuelas doradas, de corte a la cintura y de bota ancha estilo palazzo, de donde salieron infinitos flecos. Nuevamente elige algo práctico, un mini top tipo polera blanca con el que mostró su abdomen plano.

La batalla por su salud mental

Además, la cantante reveló cómo se siente actualmente, después de confesar que en el pasado pasó mucho tiempo haciendo dietas: “Mi salud, la forma en que me siento cuando me despierto por la mañana, mi tranquilidad, la cantidad de veces que sonrío, lo que estoy alimentando mi mente y mi cuerpo, esas son las cosas en las que me he estado concentrando”.

Resulta aplaudible siendo la estrella que es, que Beyoncé confiese la dura vida que un artista puede llevar si no logra un equilibrio verdadero. “Puede ser fácil perderse rápidamente en esta industria. Te quita el espíritu y la luz y luego te escupe. He luchado para proteger mi cordura y mi privacidad”.

Feliz en lo que ha logrado convertirse, como artista, madre y esposa, aseguró que no tiene palabras para definir cómo se siente al volver a entrar a un estudio de grabación: “No hay nada como la cantidad de amor, pasión y sanación que se siente grabando. Después de 31 años, se siente tan emocionante como cuando tenía nueve años”.

Emocionada expresó cuál quiere que sea su mejor regalo de cumpleaños para sus próximos 40 años. “Deseo que sean divertidos y llenos de libertad. Quiero explorar aspectos que no he tenido tiempo de descubrir y disfrutar con mi esposo y mis hijos”.

