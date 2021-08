Marcela Vacarezza criticó los dichos de Malucha Pinto sobre la Teletón: "Ojalá nunca tenga que recurrir a ella"

Hace unos días la actriz nacional Malucha Pinto participó del programa online "Estallido Cultural", en el cual realizó declaraciones respecto al rol de la Teletón. Sus palabras no cayeron del todo bien y generaron la molestia en algunas personas, dentro de las que se encuentra Marcela Vacarezza, quien no dudó en cuestionar a Pinto.

¿Qué dijo Malucha Pinto?

La actual convencional constituyente señaló que "La Teletón cumplió un rol, sin lugar a dudas, yo creo que varios roles. Uno, fue visibilizar la discapacidad de la manera como lo hizo, en un principio muy denigrante. Siempre tuve muchos reparos con eso, desde la lástima".

"Por otro lado, no había un Estado que construyera centros y programas para personas en situación de discapacidad y la Teletón lo hizo... Pero, bueno, el país va cambiando y hoy día estamos en un escenario completamente distinto y creo que la Teletón no debe ser un espacio que tengamos que seguir propiciando", agregó.

Posteriormente la actriz volvió a plantear sus ideas en redes sociales, aclarando que agradece el rol de los centros y la visibilidad que la institución le da a la discapacidad, pero que esta es poco transparente en sus procesos.

"La Teletón durante años visibilizó un mundo que permanecía en el silencio y eso ha sido un aporte. El tema de fondo es que el Estado garantice los DD. HH. de las personas en situación de discapacidad", indicó Pinto.

🟣 La Teletón durante años visibilizó un mundo q permanecía en el silencio y eso ha sido un aporte. El tema de fondo es q el E° garantice los DDHH de las personas en situación de discapacidad para que así ellxs puedan entregar la belleza de sus inmensas habilidades. 📣 pic.twitter.com/mB9RI3UnMD — Malucha Pinto (@maluchayallego) August 9, 2021

Las críticas de Vacarezza

Tras conocerse los dichos de la representante del Distrito 13 en la Convención Constitucional, una de las que salió al paso fue la exanimadora Marcela Vacarezza, quien emplazó a la actriz y le deseo que nunca tenga que recurrir a la institución.

"Que fácil decirlo. Miles se beneficiaron con ella y lo siguen haciendo. Ojalá nunca tenga que recurrir a ella. El 'estado' la tendría en condiciones catastróficas. Las cosas como son", dijo la psicóloga en su cuenta de Twitter.

Que fácil decirlo. Miles se beneficiaron con ella y lo siguen haciendo. Ojalá nunca tenga que recurrir a ella. El “estado” la tendría en condiciones catastróficas. Las cosas como son. https://t.co/HtG2S4S4RI — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) August 9, 2021

A pesar de esto Vacarezza fue interpelada por un usuario de la red social, quien le indicó que Pinto tiene un hijo con parálisis cerebral y epilepsia severa, por lo que la actriz conoce del tema de la discapacidad.

Ante esto, la esposa de Rafael Araneda contestó: "No lo sabía porque no sigo la vida de toda la gente y no tengo por qué hacerlo. Una pena tremenda. Pero sus declaraciones son esas y no me parecen".

No lo sabía porque no sigo la vida de toda la gente y no tengo por qué hacerlo. Una pena tremenda. Pero sus declaraciones son esas y no me parecen. https://t.co/l2qhIw3Pcc — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) August 9, 2021

Tras esto, la ex Miss Chile ha seguido interactuando con usuarios de Twitter que la cuestionan por no conocer en realidad cómo funciona el sistema público de salud y que no tiene cómo saber que la Teletón en manos del Estado funcionaria mal.

Todo sobre Marcela Vacarezza

Todo sobre Famosos chilenos