Esta semana se estrenó "#PobreNovio", la nueva teleserie de Mega que tuvo un exitoso debut, doblando la sintonía de la competencia e instalándose como uno de los estrenos más vistos de las 20:00 horas.

La ficción que vino a reemplazar a "Edificio Corona" consiguió un rating de 23,5 puntos, con un peak de 25, en su primer día de emisión. Al respecto, sus protagonistas, los actores que dan vida a Santiago (Etienne Bobenrieth) y Francisca (Montserrat Ballarín), se refirieron a la buena acogida del público.

En este contexto, Bobenrieth detalló en diálogo con Meganoticias Actualiza cómo fue verse en pantalla, en lo que se convirtió en su primer papel protagónico desde que llegó al área dramática de Mega.

Los nervios de Etienne Bobenrieth

"Qué bonito que la gente lo haya recibido así, es una comedia romántica muy familiar para distraerse", expresó Ballarín en conversación con los periodistas Andrea Arístegui y José Luis Repenning.

Etienne se sumó a las palabras de su compañera, sin embargo destacó que cuando empezó el capítulo los nervios le jugaron una mala pasada. "Me dio un nervio terrible, nunca me había pasado, me veía y decía sáquenme de aquí", contó.

En este sentido destacó que "es mi primer protagónico, fue bien impresionante, al principio me puse tenso, miraba la pantalla y no quería que nadie me viera".

Finalmente, señaló que a medida que avanzaba el capítulo logró relajarse: "Quedamos súper contentos, los números nos ayudaron, tuvimos un buen rating".

