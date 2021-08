Nuevos trajes y con Doctor Strange: Liberan imágenes promocionales de "Spider-Man: No Way Home"

Mientras los fanáticos siguen a la espera del tráiler, algunos juguetes oficiales de Spider-Man: No Way Home, revelaron que Peter Parker usará un nuevo traje negro en la próxima película, y ahora nuevas imágenes del arte promocional ha confirmado que Spider-Man usará los poderes de la ciencia y magia para crear telarañas mejoradas.

El nuevo arte promocional y de merchandising para una variedad de productos revelado a través de Spider-Man: No Way Home News en Twitter, muestra el papel de mentor de Doctor Strange para Peter Parker y parece que los dos se unirán en más de una forma en la próxima película.

¿Qué se ve en las imágenes?

La primera imagen ve al Doctor Strange y Spider-Man saltando a través de uno de los portales del Hechicero Supremo, pareciendo listos para una pelea. Otro destaca al hechicero por su cuenta, mientras que la siguiente pone a Strange y Spidey uno al lado del otro, con este último en su traje negro de Spider-Man infundido de magia.

Mientras que una cuenta fan de Doctor Strange en Twitter también señaló más material promocional. En uno de ellos se ve un diseño basado en gráficos que dice "ciencia + magia = asombroso".

¿En qué tiempo se sitúa la película?

Si bien Marvel todavía no publica un tráiler o una imagen por mantener en secreto los detalles oficiales de la trama, sabemos que la película continúa desde la escena post-créditos que dejó Spider-Man: Far From Home, con la identidad revelada de Peter Parker. En algún lugar del camino, Parker se uniría a Doctor Strange de Benedict Cumberbatch después de algunos estragos incalculables en todo el multiverso Marvel.

Doctor Strange asumiría el papel de mentor que anteriormente tenía Tony Stark de Robert Downey Jr. Hasta el momento está confirmado que Jamie Foxx y Alfred Molina volverán en sus papeles como Electro y Doc Ock, respectivamente y que se estrenará el 17 de diciembre de este año.

