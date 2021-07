Hawkeye: Esta es la fecha de estreno de la próxima serie de Marvel en Disney+

Las series de Marvel Studios han sido todo un éxito a través de la plataforma Disney+, con millones de seguidores viendo los capítulos casi al instante, transformándolas en todo un éxito, incluso con las opiniones favorables de la crítica.

Por eso, muchos de los fanáticos estaban esperando con ansias nuevas noticias de "Hawkeye", la producción que contará la historia de Clint Barton (Jeremy Renner) tras los sucesos de "Avengers: Endgame".

Durante los capítulos, se fortalecerá su relación con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), quien es una fanática del superhéroe y que en los cómics ha continuado su legado, participando de agrupaciones como "Young Avengers".

Finalmente a través de sus redes sociales oficiales, Marvel reveló que la nueva serie tendrá como fecha de estreno el próximo 24 de noviembre.

Cabe destacar que la historia se estrenará un miércoles, siguiendo la exitosa línea que comenzó "Loki" y que continuará con "What If...", que comenzará el próximo 11 de agosto.

#Hawkeye never misses 🏹 so don’t miss @JeremyRenner and @HaileeSteinfeld in this @EW exclusive first-look of Marvel Studios’ Hawkeye. The Original Series starts streaming Wednesday, November 24 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8DnB18oSIk