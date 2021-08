Una de las modelos argentinas que llegó a Chile, en la misma época que Sandy Boquita, es Andrea Dellacasa. La trasandina participó en varios programas de televisión y espacios de farándula.

En el país se hizo masivamente popular el 2009 tras participar en el reality de época "1810", donde fue encerrada junto a más de 20 personas y tuvo que vivir como si estuviera en los años de dicha década.

Andrea Dellacasa y Gonzalo Egas en "1810"

Su fama explotó en el espacio del encierro, donde logró llegar al top ten de participantes y se alzó como una de las favoritas del público y de la prensa, por sus polémicas y por carácter mostrado.

De hecho, en 2011 fueron los periodistas quienes le dieron el título de reina de Viña del Mar, convirtiéndose así en la tercera argentina en la historia en conseguir el preciado cetro del certamen musical.

Andrea Dellacasa cuando fue reina en el Festival de Viña

Hasta el 2015 participó como panelista de varios programas como "Así Somos", "Intrusos", "Alfombra Roja", entre otros, y además actuó papeles pequeños en series y teleseries como "Bim Bam Bum", "Socias" y "La canción de tu vida".

El presente de Andrea Dellacasa

En 2016 Andrea agarró sus maletas y se fue hasta Europa, específicamente a Ibiza en España, para desempeñarse como DJ en fiestas.

En una entrevista entregada durante 2020 a un programa de Instagram, la trasandina confesó que su vida actual le encanta, y duda de volver a vivir a Chile.

"Acá tengo todo cerca. Imagínate. Vivo en el centro de Ibiza y tengo el puerto a cuatro cuadras, la playa más cerca la tengo a 10. Y de aquí, a media hora, o 40 minutos, me cruzó la isla de punta a punta. Entonces, todo me queda cerca. Mi tiempo no lo pierdo arriba de un auto", aseguró.

Así luce hoy Andrea Dellacasa:

