En el capítulo debut de "The Covers" de este viernes 6 de agosto se vivió el primer enfrentamiento entre los jurados, Beto Cuevas y Oscar Mediavilla, quienes no coincidieron en sus juicios.

Todo se dio tras la presentación del periodista César Campos, quien se puso en la piel de Enrique Iglesias cantando la canción "Héroe" del español.

"Si quieres imitar a un cantante que canta mal..."

Al momento de recibir las devoluciones, el primero en tomar la palabra fue Mediavilla, quien criticó con firmeza al comunicador. "Enrique Iglesias no se caracteriza por ser una persona que afine mucho, entonces hacer un cover de él es complejo, porque él canta cortito, tira frases cortas, para no entrar en desafinaciones", dijo de entrada.

"Creo que hiciste bien el trabajo, pero por ahí no es la canción, siento que no nos perdimos nada ni aprendimos nada ni nos pasó nada (...) una canción que no brilló ni que me haya vuelto loco", agregó.

En ese momento Beto toma la palabra y lo emplaza, "cuando Enrique Iglesias graba, no está mal, suena mejor, hay que basarse (en eso)". Mediavilla en ese momento recoge el guante y le dice, "Beto, yo entiendo lo que vos decís", pero recalcó que no le gustó la presentación que César Campos ofreció.

Oscar Mediavilla y Beto Cuevas mientras discutían en "The Covers"

"Pero en un concurso de imitaciones entonces, si quieres imitar a un cantante que canta mal y cantas mal, entonces lo hiciste bien", señaló Cuevas al argentino, recibiendo una irónica respuesta por parte de él, "entonces terminamos todos sordos", lo que desató las risas de Javiera Contador, Karla Constant y el mismo César Campos, quienes escuchaban atentamente el intercambio de palabras.

"The Covers" se emite todos los viernes y domingo a partir de las 22:30 horas, justo después de Meganoticias Prime.

Todo sobre The Covers Mega