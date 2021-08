Coté López revela especial significado de uno de sus tatuajes: "Es por una guagüita que perdí"

La modelo María José "Coté" López, es una de las chilenas más seguidas en la plataforma de Instagram, donde comparte novedades de sus emprendimientos y aventuras familiares.

Recientemente la influencer reveló a sus más de 1 millón y medio de seguidores el emotivo significado de uno de sus tatuajes. A través de la dinámica preguntas y respuestas, la esposa de Luis "Mago" Jiménez compartió los motivos que la llevaron a plasmar el diseño en uno de sus brazos.

En un principio, Coté, contó que había recibido un regalo muy especial por parte de una de sus trillizas, Rebecca. La pequeña le obsequió una bella pulsera que ella misma confeccionó.

A través del formato stories, la rubia presumió el tierno presente de su hija: "Gracias a mi chica más linda del mundo. Te amo con mi vida”, escribió sobre la imagen en la que dejó ver el tatuaje que tiene en el brazo derecho.

Especial significado

En ese contexto, un usuario le consultó sobre el significado del bebé ángel que aparece durmiendo, frente a lo que María José escribió una sentida explicación.

“Sí, el tatuaje del bebé es por una guagüita que perdí”, señaló mediate otra storie, en la que también detalló que el hecho ocurrió en 2016, antes del nacimiento del menor de sus hijos, Jesús.

En ese entonces manifestó su pesar por el complicado momento que estaba pasando, debido a que sufrió dos abortos espontáneos

“Solo Dios sabe cuánto quería a mi bebito. Tuve dos pérdidas antes (lo cuento porque me dejaron muy triste y seguramente hay mujeres pasando por eso, quiero decirles que no se rindan, porque solo Dios sabe cuándo es el momento justo). Este embarazo, no me lo esperaba para nada”, dijo en un post que compartió hace unos años.

Todo sobre María José López

Todo sobre Famosos chilenos