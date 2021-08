¿Quién es Óscar Mediavilla?: Conoce al exigente jurado argentino de "The Covers"

Este viernes comenzó "The Covers", el nuevo estelar musical de Mega en donde 48 famosos se transformarán en reconocidas estrellas de la música, nacionales e internacionales.

En su primer capítulo, diversas personalidades sorprendieron con impactantes transformaciones además de su talento en el canto.

Al mismo tiempo, los jurados que tendrán la difícil tarea de evaluar las presentaciones dieron que hablar por sus estrictos veredictos, particularmente uno. Se trata del productor argentino Óscar Mediavilla, quien tiene una extensa trayectoria en la industria musical y como jurado de diversos programas de talentos.

Su carrera como productor

Óscar Mediavilla es un reconocido músico y productor argentino, cuya carrera en la industria la comenzó en los 80' al formar parte de la banda de rock trasandina La Torre, en donde fue fundador, guitarrista y compositor.

Tras su paso por la agrupación, cuya fama los hizo parte del cancionero habitual del "Rock latino" y los llevó a realizar dos giras por la ex Unión Soviética, Mediavilla comenzó una carrera como productor musical de connotados artistas.

Pimpinela, Fabiana Cantilo, Alejandro Lerner, Juan Carlos Baglietto, Mona Giménez, Memphis (La Blusera), Facundo Monty son algunos cuyos discos fueron producidos por Óscar.

También trabajó en la creación de exitosos musicales de Peter Pan y Aladín, además de programas musicales de TV, como Operación Triunfo Argentina y Soñando por cantar.

Asimismo fue Director Artístico de Warner Music, principalmente para los discos de Andrés Calamaro y Fito Paez, entre otros. Además, trabajó con los artistas chilenos Luís Jara, Américo y Natalino.

Participación como jurado

Su paso por la industria musical lo llevó a convertirse en jurado habitual de varios programas de talentos en Latinoamérica.

Su comienzo fue en los premios inaugurales de los Grammy's Latinos de 1997, sin embargo su rostro adquirió mayor notoriedad con su paso por la versión argentina de Operación Triunfo, en sus tres temporadas.

También formó parte del reconocido programa de Marcelo Tinelli, Cantando Por un Sueño, además de El Casting de la Tele y Latin American Ídol, la versión para Latinoamérica del exitoso show American Idol, entre muchos otros.

Sin embargo, su vínculo con Chile no solo se remite a "The Covers", ya que también fue jurado de dos programas emitidos por Mega. Se trata de Tu Cara Me Suena, en 2012 y The Switch 2 en 2018.

Premios

Óscar Mediavilla ha ganado diversos premios durante su carrera.

Obtuvo tres años consecutivos el Premio ACE (Asociación Cronistas del espectáculo) como mejor productor discográfico, además de ganar el mismo premio en la categoría Producción Música Original para Teatro.

También fue ganador del Premio Gardel a la música en 2006 en la categoría Mejor Producción Musical.

Ver cobertura completa