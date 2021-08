"¡Qué te importa!": Javiera Acevedo arremete ante críticas por no estar con el papá de su hijo

Está harta. Javiera Acevedo respondió con todo a las personas que la cuestionan por la relación que actualmente tiene con el padre de su hijo, Kai.

Y es que cuando quedó embarazada, la rubia modelo ya había dicho que no estaba junto al progenitor de su bebé, recalcando, eso sí, que él se está haciendo cargo de sus labores como papá.

"¡Qué te importa!"

En una conversación con el programa de YouTube, "Socios de la hamburguesa", señaló que actualmente ha "perdido la capacidad de sorprenderme por todo lo que me dicen, pero también me uno a lo que puedan opinar".

"Cada uno es dueño de su propio destino. Si estás con el papá o no estás con él, lo único que me importa es que mi guagua sea feliz, y tenga amor alrededor de él", añadió.

Ese amor, Javiera enfatizó que lo recibe tanto de ella, como de parte de su ex. "(Kai) Tiene un papá que está enamorado de él (...) ¡Qué rico que tenga un papá que quiera verlo y que se lleve bien conmigo!".

"No me puedo estar preocupando de huev... y que me digan: ‘oye que no estás con el papá’. ¡Qué te importa, loco!", remató.

¿Quién es el padre de Kai?

El padre de Kai es el ingeniero Federico Mekis, con quien Acevedo no se encuentra ligada amorosamente, pero sí mantiene una buena relación, de acuerdo a lo que ella misma ha revelado.

"Con Fede, el papá de la guagua, tenemos una relación preciosa. Es un papá tremendamente preocupado", afirmó la actriz a LUN hace un tiempo.

"Me han visitado sus hermanas, sus tías han enviado regalitos, ha escrito su papá, y ha llamado su mamá. No tengo ningún 'pero' que decir", relató.

