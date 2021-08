Un especial momento vivió la periodista del "Mucho Gusto", Tania Mardones. La joven reportera se reincorporó al programa tras pasar unos días fuera, debido al sensible fallecimiento de su abuelo.

La joven, quien se encontraba en un despacho en Maipú, partió agradeciendo al equipo "por las flores que me mandaron, el mensaje de ayer fue muy bonito, toda mi familia lo vio. Mi tata veía todos los días el programa, así que voy a hacer este despacho con algarabía, harta algarabía como decía él, para recordarlo".

Visiblemente emocionada, Tania reconoció que se encontraba "un poquito nerviosa", y con la voz entrecortada siguió el contacto con el matinal, mientras se encontraba cubriendo una feria de juguetes a propósito del Día del Niño y la Niña que se celebra este domingo 8 de agosto.

La despedida en su Instagram

Asímismo, Tania aprovechó de darle la última despedida a su abuelo en redes sociales, subiendo una galería de fotos donde aparece su fallecido familiar junto a ella. "Mi viejo, mi abuelo, mi padre se fue", partió diciendo al pie de la publicación. "A pesar del dolor que siento, subo estas fotos y escribo esto, porque necesito que todos sepan quién fue Luis Alberto Vergara Santibañez", agregó.

Sumó que, "mi tata me crió desde pequeña, desde que mi progenitor decidió no hacerse cargo. Mi tata fue el mayor de sus hermanos, electricista y la persona más culta que he conocido en mi vida. Y no lo digo porque tenía mucho dinero, al contrario, solo por la experiencia que le dio la calle".

"Mi tata logró que yo pudiera estudiar, sin él no sería una profesional. Era mi fan número 1. Todos los días me veía y corregía lo que le parecía que debía mejorar. Hay muchas cosas que quisiera contarles de él. Sin embargo, la pena nubla", añadió.

Reconoció que una de las cosas que más recordará de su abuelo son las conversaciones de sobremesa, "con su copa de vino en la mano y con toda la experiencia que nos traspasó en sus conversaciones".

"Me crió, me cuidó, me hizo juguito de naranja, me mudó y me entregó la información más valiosa. Mi tata amaba los trenes, así que espero que ahora estés viajando en el tren más hermoso de la mano de tu papá y de tu hermano. Te amaré por siempre", remató en la publicación, acumulando miles de 'likes' y decenas de comentarios de apoyo.

Revisa la publicación:

