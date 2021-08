De una dura revelación se enteró en el capítulo de este martes Gaspar (Cristián Arriagada), por parte de su pareja, Natalia (Constanza Araya), en "Verdades Ocultas".

El abogado se enteró que en realidad fue Diego (Felipe Castro) quien violó a su madre, Samanta (Alejandra Fosalba), y no Julián, descubriendo así que Diegos es verdaderamente su padre.

Una dura verdad

Y es que la madre de Diego, Leticia (Maricarmen Arrigorriaga), ha sido una de las principales personas de la familia que se ha encargado de difundir que fue su otro hijo quien violó a su nuera, actuando en complicidad con el verdadero responsable.

En un comienzo Gaspar consideró como "una locura" lo expuesto por su novia, pero tras escuchar los argumentos que le dio, reconsideró la situación. "Por eso Leticia siempre dice que Diego se casó con tu mamá por culpa", añadió Natalia, mientras el rostro de su pareja se desfiguraba.

Frente a esta situación, el personaje interpretado por Constanza Araya le pidió a Gaspar que se fueran de la casa, recibiendo una respuesta inesperada por parte de su novio.

"Yo no me voy a ir de acá, ahora menos que nunca me voy a ir de acá. Ese degenerado es mi padre y va a pagar por lo que le hizo a mi mamá. Yo mismo me voy a encargar de que sea así", explicó, desatando todo tipo de teorías en redes sociales sobre el surgimiento de una nueva venganza en los otros personajes de la historia.

