Este fin de semana Lisandra Silva y su pareja, el bailarín Raúl Peralta, vivieron el tercer aniversario de su relación, el cual decidieron celebrar con todo y no escatimaron en gastos.

La pareja se escapó, junto a su hijo Noah, a un exclusivo hotel de la capital, donde disfrutaron de la piscina y de una romántica cena.

Pero quien se robó todas las miradas no fueron ellos, sino que su pequeño, quien se puso a bailar al ritmo de la música electrónica en compañía de su padre, Raúl.

Lisandra se encargó de registrar el divertido momento, donde se puede ver al pequeño bailando afirmado de las manos del bailarín.

Lisandra y la crisis en Cuba

Usando su cuenta de Instagram, hace algunas semanas la cubana subió varias historias para apoyar a sus compatriotas movilizados en su país.

En la primera se puede leer: "Mi pueblo está muriendo de hambre, enfermedad y opresión. Eso no es nuevo, está pasando hace más de 60 años. Pero ahora se sabe, ahora está alzando su voz, ahora mi pueblo está en la voz de las calles, ahora con el Internet se está haciendo viral".

Luego subió otro mensaje en donde indica que los cubanos "no tienen armas, no tienen ni palos ni piedras, no tienen ni carteles, porque no hay papel, coño. Pero tienen voz. SOS Cuba".

Historia de Lisandra Silva

Posteriormente, cuestionó al actual presidente de su país natal, Miguel Díaz-Canel, señalando que "no entiendo por qué una persona que no ha sido electa puede ser líder de un país. Un país que no lo quiere, el poder está en la gente, un líder sin pueblo que lo siga no es nadie".

"Democracia para mi país. Mi país tiene derecho a elegir a su presidente, no tiene comida, agua, medicina, libertad. Basta. Cubanos, ustedes tienen el poder", concluyó.

Lisandra Silva cuestiona al presidente de Cuba

