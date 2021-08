Cada vez queda menos para el esperado estreno de "#PobreNovio", la nueva teleserie vespertina que tomará el lugar de "Edificio Corona", y por ello, los actores de la producción ya se encuentran promocionándola.

En este contexto, durante este lunes 2 de agosto, algunos de sus protagonistas visitaron el matinal "Mucho Gusto", para dar detalles exclusivos de lo que podremos ver dentro de los próximos días.

Uno de los invitados, Etienne Bobenrieth, quien da vida a Santiago García, el "#PobreNovio", sorprendió a la conductora del espacio, Diana Bolocco, no por sus revelaciones sino que por un "talento oculto".

El talento de Etienne

Todo se dio luego que la periodista le consultara a Etienne si es que había sido convocado a "The Covers", el nuevo programa de imitaciones de Mega que ya tiene fecha de debut en pantalla.

"No me invitaron y aquí estoy, disponible", apuntó el actor, para luego cantar como el "rey del rock", Elvis Presley, sorprendiendo a los presentes por el gran parecido vocal con el fallecido cantante.

Tras interpretar la icónica canción "Can't help falling in love", Diana le consultó que a quién más imitaría, puesto que el espacio exige a los participantes personificar a dos estrellas de la música.

Allí Etienne sacó su lado más lúdico y dijo sin reparos, "a Elvis Crespo", cantanto a renglón seguido el hit que se tomó la década del 2000, "Suavemente".

Revisa el divertido momento:

