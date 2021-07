Existen tantas supersticiones como personas en el mundo. Muchas de ellas, la gente las sigue persiguiendo la buena suerte, evitando cualquier mal pasar asociado a la creencia.

Esta mañana en "Mucho Gusto", un equipo del matinal visitó el icónico Terminal de Flores, para monitorear cómo se encuentra la venta de plantas y flores a medida que se van relajando las prohibiciones de movilidad producto del coronavirus.

Diana y las calas

Mientras conversaba con la vendedora Gabriela Rodríguez, se comenzó a hablar sobre los mitos que rodean a las flores. Por ejemplo, reveló que muchas madres cortan las hortensias de su casa puesto que si crecen, la hija del hogar nunca contraería matrimonio.

En ese momento, la animadora del matinal, Diana Bolocco, reveló que ella también había escuchado una creencia con respecto a otras flores: las clásicas calas y contó una anécdota que tuvo con ellas.

"Cuando me casé por primera vez quería ir con calas en el ramo y me dicen ‘es muy mala suerte’, y bueno, no me casé con calas, y me fue pésimo igual", comentó entre risas, refiriéndose a su primer marido, Gonzalo Cisternas, padre de sus dos hijos mayores.

Tras oír esto, la florista Gabriela señaló que "al final yo creo que una de las cosas maravillosas que podemos disfrutar son las flores, y pensar que nos pueden provocar algún tipo de daño... Yo creo que el peor daño es no regalar flores, porque la verdad es que alegran".

"Mucho Gusto" se emite de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, justo después de Meganoticias Conecta.

Revisa el momento:

Todo sobre Diana Bolocco

Todo sobre Mucho Gusto