Britney Spears desafía la censura de Instagram con nueva foto

No hay dudas de que Britney Spears se siente más segura que nunca. En medio del apoyo que recibe del público y de una gran cantidad de celebridades, la cantante volvió a posar en topless en una clara muestra de irreverencia y confianza en sí misma.

Desde el 15 de julio, la estrella pop, de 39 años, cuenta con un nuevo abogado, Mathew Rosengart. Esto significó un revés sustancial a la tutela que controla su vida desde hace 13 años.

Desde ese momento hasta ahora, la artista no ha dejado de compartir en su cuenta de Instagram lo feliz que se siente y a través de mensajes optimistas deja claro que está muy cerca de retomar las riendas de su vida.

El topless de Britney Spears

La “princesa del pop” volvió a posar semidesnuda en una fotografía que compartió a través de su cuenta de Instagram. Es la segunda ocasión en que la cantante se muestra en topless, pero esta vez, a diferencia de la anterior, posó completamente de frente.

En la imagen, la intérprete de “Baby one more time” parece estar en el jardín de su casa y solamente está vestida con un pantalón corto de jeans, mientras tapa con sus manos sus pechos.

Britney Spears no escribió ningún mensaje acompañando la reveladora fotografía y, en lugar de un título, colocó un “emoji”. Los mensajes en apoyo con la etiqueta #FreeBritney superaron los 40 mil. Luego, compartió otra foto en el mismo tono, también sin texto.

Admiradora de Jennifer Lopez y Cher

Recientemente, la artista estadounidense publicó una grabación en la que aparece bailando y compartió un esperanzador mensaje sobre su futuro. En una clara alegoría a todos los años que estuvo impedida de tomar decisiones por sí sola, contó que tuvo la determinación de comprar varios zapatos para sentirse a gusto mientras practica coreografías.

"Hace mucho tiempo no tenía zapatillas (...) y ahora pedí en línea varios pares, porque ya no hay vuelta atrás. No voy a conformarme (...)”, aseguró. Asimismo manifestó que está trabajando en mantener vivos sus sueños. “Aún pienso en salir con Cher y comer helado... Ella era una de mis cantantes favoritas cuando era niña y me encantaba disfrazarme como ella”, dijo.

Reconoció que también admira a la cantante Jennifer Lopez. “Estoy pensando en tener un 'six pack' como @jlo... ¡Dios, ella es tan inspiradora en su nuevo video! De nuevo, soy yo con esperanza, amor e intención”, finalizó.

