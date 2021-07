Paz Bascuñán se ha ganado la aclamación de los televidentes por su magistral interpretación de Teresa Betancourt en "Demente", la teleserie nocturna de Mega.

Y es que para la actriz no ha sido nada fácil dar vida a su personaje, que se encuentra en la búsqueda desesperada de su hijo y al mismo tiempo ve cómo su vida familiar se va desmoronando poco a poco.

De hecho, su cuerpo ha sufrido secuelas por interpretar a Teresa, que esta semana dio a conocer mediante sus redes sociales. Con una fotografía donde muestra su cuerpo con moretones, Bascuñán contó en el pie de la publicación las consecuencias que le trajo el papel.

Las consecuencias de Teresa

"Me topo con esta imagen y alucino con la naturaleza de nuestro oficio. Por más que tu cabeza sepa que es ficción, tu cuerpo lo vive como real. Tan real que te quedan moretones de verdad y tu corazón se acelera realmente, y te salen lágrimas reales", narró de entrada.

Agregó que en las escenas dramáticas, "se te aprieta el pecho y te duelen las escenas, porque interpretar el rol de una mujer que pierde un hijo ES doloroso, y también es real. Existe".

Paz complementó su mensaje señalando que "Demente" le hizo abrir "abrí una pequeña puerta por la que me asomé a mirar que le puede pasar al cuerpo y al corazón de esa mamá".

Abrir esa "pequeña puerta", le provoco secuelas. "Adelgacé, se me cayó el pelo, tuve insomnio y eso que me asomé bien agarrada a la manilla, porque mi cabeza sabía que era una ficción. Yo terminaba de grabar y me subía a mi bici y llegaba a mi casa a abrazar a mis críos".

La actriz finalizó su mensaje entregándole a las madres que han sufrido el secuestro o pérdida de un hijo un "abrazo con el más sagrado de los respetos".

Revisa la publicación

View this post on Instagram A post shared by Paz Bascuñan (@pazbascuactriz)

"Demente" se encuentra en su recta final y en los próximos episodios se develará quien es el captor de Mateo. Los capítulos se emiten a partir de las 22:30 de lunes a viernes por las pantallas de Mega.

