Estrella de "13 reasons why" da a conocer su género: "Soy una mujer trans"

Quien diera vida a Ryan en la serie "13 Reasons Why", Tommy Dorfman, declaró en una reciente entrevista a la revista Time que se identifica como una mujer transgénero, y que ha vivido como tal durante el último año.

"Es divertido pensar en la idea de salir del clóset porque no he ido a ningún lado. Veo hoy como una reintroducción de mí como mujer, habiendo hecho una transición médica", partió diciendo en el artículo donde se expone con su nueva identidad.

Agregó que más que "salir del closet", lo que hizo "se trata de claridad: soy una mujer trans. Mi nombre es Tommy", aseguró, señalando además que la "transición es hermosa".

"¿Por qué no dejar que el mundo vea cómo se ve eso? Así que guardé en Instagram, una cápsula del tiempo con un diario, una que muestra un cuerpo viviendo en un espacio más fluido", sentenció.

Mantendrá su nombre de Tommy

La actriz explicó que mantendrá su nombre por el cual todos sus seguidores la conocen, revelando las razones que la llevaron a tomar esa decisión.

"Llevo el nombre del hermano de mi madre que falleció un mes después de que yo naciera, y me siento muy conectada con ese nombre, con un tío que me abrazó mientras moría. Esta es una evolución de Tommy. Me estoy volviendo más Tommy", aseveró.

Por otra parte, expuso sus deseos de seguir trabajando en el cine y ya se encuentra "pensando cómo puedo infundir mi cuerpo trans en el cine y la televisión. Lena Dunham me dio mi primer papel como chica el año pasado; fue muy emocionante y valioso. Y personalmente, es una locura tener 29 años y volver a pasar por la pubertad".

En plena época de cambios, al comenzar su transición de género también decidió terminar su romance, el cual duró casi 10 años.

"Estuve en una relación de nueve años en la que se pensaba que era una persona con un cuerpo más masculino, con un hombre gay. Lo amo mucho, pero hemos aprendido que, como mujer trans, lo que me interesa no se refleja necesariamente en un hombre gay", partió diciendo sobre esto.

Terminó expresando que "así que hemos tenido conversaciones increíbles para redefinir nuestra relación como amigos. La transición ha sido liberadora y esclarecedora".

Todo sobre Famosos