Totalmente tenso. Así se puede definir el reencuentro entre la villana Eliana Zapata (Mabel Farías) y su hijo, de quien no se sabía su existencia, Mateo (Cristián Carvajal) en el capítulo de este martes en "Verdades Ocultas".

El joven llegó hasta la cárcel a visitar a su madre, puesto que ella le pidió un especial favor tras la muerte de su hermano, Ricardo (Remigio Remedy).

Una difícil conversación

Eliana le pidió a su hijo que le ayudara a recuperar un dinero que él le tenía guardado: exactamente 5 millones de euros. Pero su solicitud no fue de lo mejor atendida.

Mateo le aseguró que su favor será cumplido, solo porque el hombre que lo crió y al que reconoce como padre, Alfonso (Jaime Azócar), le había pedido antes de morir que se hiciera cargo de su madre, que estaba en la cárcel. Él le dejó en claro que si le ayudará, es solo por eso.

"Gracias a él y sus donaciones te has mantenido bien en este lugar, y además crió al hijo que pariste", le disparó el personaje de Carvajal a su madre, remarcando su agradecimiento de por vida por darle una buena crianza.

Mateo se quedó con Alfonso, su padre no biológico, luego que Eliana fuera a Caburgua y le pidiera al mencionado sujeto, dueño del lugar donde se estaba quedando, que criara a su hijo, debido a que ella no tenía oportunidades para darle una buena vida y su verdadero progenitor, Samuel, no sabía de su existencia y ella tampoco quiso decirle.

Alfonso en su lecho de muerte

"No hay día en que yo no agradezca la decisión que tomaste. ¿Qué hubiera sido de mí siendo criado por ti? Hubiera terminado, no sé, en el Sename, o en el peor de los casos, siendo un asesino en serie como tú", agregó.

El reencuentro se convirtió uno de los momentos más comentados de la teleserie, que se convirtió en tendencia en Twitter gracias a los cientos de mensajes de los fanáticos.

El vivo retrato pos sí #VerdadesOcultas — Carly. (@Carlanun) July 20, 2021

Pelado súper Nice Jr. Le brillaron los ojitos con los 5 millones de 💶#VerdadesOcultas pic.twitter.com/6IZouCZcZH — Nan (@NoSoyNanfita) July 20, 2021

Elianita pidiéndole el manso favor al hijo #VerdadesOcultas — Carly. (@Carlanun) July 20, 2021

El pelao nice es puro papa la cago #VerdadesOcultas — Valeria Brito (@Valeria37297361) July 20, 2021

Quien diría que de esta mezcla saldría algo #VerdadesOcultas pic.twitter.com/rcQb2Sx5Zy — Cruzada_UC (@uc_cruzada) July 20, 2021

Para saber qué pasará con el favor que Eliana le pidió a su hijo Mateo hay que ver "Verdades Ocultas", de lunes a viernes a partir de las 15:30 horas, justo después de Meganoticias Actualiza.

En caso que te hayas perdido el capítulo, lo puedes revivir en el canal oficial de Mega en YouTube, donde además es posible encontrar contenido extra de la teleserie, como avances de capitulos venideros y las mejores escenas.

