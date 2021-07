"Somos amigos hace tanto": José Luis Repenning habla sobre su amistad con Priscilla Vargas

Son grandes amigos y los televidentes se dan cuenta en sus casas. Hablamos de José Luis Repenning y Priscilla Vargas, que de lunes a viernes conducen las primeras entregas informativas de Meganoticias, a partir de las 5:45 horas.

Ambos fueron noticia hace pocos días luego que el periodista le pusiera un reto a Priscilla, que consistía en que llegara en moto al canal en horas de la mañana. Algo que ella cumplió el pasado jueves, lo que le valió decenas de comentarios positivos en redes sociales.

"No hay nada forzado"

En una entrevista con TiempoX, Repenning desmenuzó cómo es su relación de amistad con la conductora de televisión, y cómo esta ha influido en el trabajo diario.

El periodista comentó que con Priscilla "somos amigos hace tanto tiempo que me sale natural. Cuando yo la reto o ella me reta, te juro que es 100% real, no hay nada forzado".

"Lo pasamos súper bien porque, en realidad, decidimos llevar a la gente, a nosotros, al equipo, con alegría, con entretención; sin pasar a ser chabacano o pasado para la punta ni restarle seriedad a lo que corresponde", añadió.

De hecho, una de las ideas de Meganoticias Amanece es darle ánimo a las personas que inician su jornada temprano cada mañana.

"Lo que nosotros buscamos es inyectarle un poco de energía a un país que ha estado tan grave los últimos años por la pandemia, el estallido social, la política, la delincuencia, y nosotros decidimos darle el enfoque propositivo", sentenció.

Algo que les ha resultado, puesto que la audiencia los ha premiado con su preferencia la mayoría de las mañanas. "Es impresionante que de repente a las 6 de la mañana estamos en 4 puntos, cuando hay matinales que ni a las 12 del día están en eso. A la gente le encanta porque se levanta con alegría, de manera positiva", remató.

