María José "Coté" López sorprendió a sus seguidores de Instagram con un cambio de look en que lució el pelo completamente teñido de azul.

Sin embargo, tal como aclaró la propia influencer, fue solo un cambio momentáneo. "Era para asustar a Luis (Jiménez). Es un spray no más que sale con el agua, o eso espero, mira que una vez hice la misma estupidez con uno rosado y no me salió", afirmó.

Una vez que volvió a su tradicional cabellera rubia, López confesó que "me sentí como Karol G por unas horas, tráiganme las '200 Copas'", refiriéndose a la famosa canción de la cantante colombiana.

Pero no todo terminó ahí, puesto que después mostró un cepillo de pelo manchado de verde diciendo que también había comprado un spray de ese color y sospechaba que sus trillizas lo habían ocupado.

Nuevo departamento

Este jueves, la también empresaria dio a conocer que se compró un departamento nuevo para coordinar las actividades de su marca de ropa, sus libros y su reciente línea de maquillaje.

"Hola mi gente. Quería contarles de esto: nuestro nuevo nidito de trabajo. Mi gordo (Jesús) me acompañó en representación de @luisjimenezok a recibirlo", comentó López al pie de una galería de fotos donde se puede ver el inmueble.

"Es un proyecto y sueño que teníamos con Luis desde que estábamos en Italia, incluso antes de que nacieran las niñitas, por eso es tan importante ver que ya estamos casi", añadió.

