El susto de Cecilia Bolocco: Pensó que habían entrado a la casa de su hermana Diana en Zapallar

La diva chilena, Cecilia Bolocco ha acostumbrado a sus fanáticos que la siguen en Instagram a las transmisiones en vivo, conectándose así de forma directa con sus leales seguidores.

Cada martes, la exMiss Universo habla con ellos sobre la vida y también aprovecha de mostrar parte de su trabajo como diseñadora. Incluso, ha dejado en evidencia sus dotes culinarios enseñando diversas recetas.

Resulta que el pasado martes la animadora no realizó la emisión semanal, generando preocupación entre sus seguidores. Eso sí, al día siguiente reapareció para contar el por qué de su ausencia.

"¿Qué hace en la casa de Diana?"

En ese contexto, explicó que debido a la alta carga laboral que ha tenido durante estos últimos días, decidió viajar hasta la comuna de Zapallar, donde está ubicada su casa de descanso.

Sin embargo, al llegar a su domicilio se llevó un gran susto: Al mirar hacia la casa de su hermana menor, Diana, que está muy cerca de la suya, se percató que había una persona al interior.

La situación alertó a la también diseñadora de modas, quien pensó que desconocidos habían irrumpido en el domicilio de su familia.

"Salgo a la terraza y veo a un niño sentado en la loma, porque estamos arriba de un cerro, y digo: 'Y ese niñito ¿qué hace en la casa de la Diana?, cómo se metió en la casa, no debería estar ahí'", contó la comunicadora.

Afortunadamente, se trató de una falsa alarma, ya que la persona que vio era nada más y nada menos que Facundo, hijo de Diana y Cristián Sánchez.

"Empiezo a mirar y era Facundo y vino corriendo", señaló entre risas.

Según comentó Cecilia, no sabía que su hermana también estaba de vacaciones, por lo que decidió visitarla y quedarse junto a ella, ya que desde hace meses que no la veía debido a la pandemia.

"Me terminé yendo allá y no pude hacer el live. La echaba tanto de menos, meses que no la veía, a los chicos y esa Gracia que está con esa nueva mascota, un conejito", remató Bolocco.