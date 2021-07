La futbolista chilena Christiane Endler, también conocida como Tiane, es actualmente una de las deportistas nacionales más seguidas tanto por grandes y chicos que admiran su gran éxito.

Recordemos que en dos semanas más, ella junto a las otras seleccionadas nacionales debutarán en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Un torneo que se da en medio de un proceso de cambios profesionales, pues recordemos, hace un par de días atrás se despidió del PSG para unirse a las filas del Lyon.

Y la arquera también ha querido proyectar sus nuevos rumbos de forma física, sometiendose a un sutil pero notorio cambio de look, que involucra directamente a su cabello.

Cambio de look

Esto porque Endler dejó de lucir su clásica y larga cabellera, para darle paso a una melena un par de dedos más abajo de sus hombros, puesto que la chilena desea seguir amarrándose el pelo a la hora de disputar un partido.

La estilista que la atendió, Fanny Contreras, reconoció en conversación con LUN que fue ella quien buscó a la deportista mediante las redes sociales. "La seguía en Instagram y le escribía, soy muy fan de ella. Igual atiendo a muchas chicas conocidas, pero a ella la quería hace tiempo", comentó.

"Cuando le cortaba, me decía que ya sentía la cabeza más ligera, por el peso del pelo. Me dijo que si no fuera deportista se dejaría el pelo largo. Fui súper cuidadosa con su largo, no quería pasarme", complementó.

Y no solo se fue de corte Tiane, sino que también se llevó un tratamiento capilar. "Le hice además un masaje de nutrición, hidratación, para que el pelo le quedara más suave. Le corté una melena con movimiento. Eso se usa full, sobre todo un poquitito más larga como la que tenía ella", cerró.

