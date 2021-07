Asesora del hogar de Viñuela relata extraña experiencia y la relaciona con Javiera Suárez

Una llamativa experiencia fue la que relató la asesora del hogar de José Miguel Viñuela, "Nené", en el espacio que ambos tienen en Instagram, "En la cocina de la Nené".

María Vilches, quien se encarga de los niños y el mantenimiento del hogar del conductor, comentó que pudo ver la presencia de una mujer en la casa, la cual relaciona con la fallecida periodista Javiera Suárez.

La experiencia

"Yo estaba en el jardín y de repente veo que llega alguien acá a la cocina y hace todo el protocolo. Saca una taza, se prepara un café, viene al hervidor, y la veo, y sube al segundo piso", recordó.

Añade que dicha figura "andaba entera vestida de blanco. Era delgada, alta e, incluso, le alcancé a ver el perfil blanco. Pensé: ‘Qué raro que la jefa esté tomando a esta hora café. Bueno, dije, le dieron ganas de prepararse un café y se lo preparó'".

Tras ver esto, fue a preguntarle a su jefa, Constanza Lira, el motivo por el cual consumía café en una hora que no acostumbra. Atónita, ella le respondió "no Nené, yo nunca he tomado café a esta hora. De partida no estoy de blanco", contó Vilches.

Esto ocurrió solo días después del fallecimiento de Javiera Suárez, amiga de la familia. La mujer cuenta que la figura que ella vio era igual a la recordada periodista, e incluso, andaba con la misma ropa de la ocasión que compartieron por última vez. "Ella subió la escala a ver a Pedrito en una oportunidad y andaba exactamente vestida igual", rememoró.

Revisa el live (desde el minuto 10)

Todo sobre Javiera Suárez

Todo sobre Javiera Suárez