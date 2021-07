La hija de Lucero se pone una peluca y protagoniza divertida parodia de su madre

Disfrutar su juventud es lo que está haciendo la hija de Lucero. A sus 16 años, emociona a sus fans con sus divertidas ocurrencias que multiplican en las redes. La pequeña de los Mijares Hogaza volvió a sorprender con un video en el que se le ve escenificando una parodia sobre una canción de su madre.

Lucerito es una adolescente que se encuentra viviendo su mejor momento, tras iniciar una carrera musical llena de espontaneidad en la que su talento es su mayor aval.

Sus últimas apariciones son junto a sus amigos actores, con quienes hace una dupla para grabar videos con los temas actualizados.

Parodiando con humor a Lucero

Junto a su amigo Gerry Pérez Brown, actor de la obra de teatro “Las Jaulas de Las Locas”, Lucerito se llena de gracia y regresa a la plataforma de TikTok con una parodia de uno de los temas más exitoso de su madre, mencionó el portal de Infobae.

Al ritmo contagiante de “Cuéntame”, se movió imitando los gestos de la cantante y con una gran peluca marrón quiso asemejar la melena que siempre lució y que se hizo icónica en los escenarios donde se presentaba Lucero.

El actor mexicano posteó el clip dejando claro que la creatividad les llega después de culminadas las funciones y comienzan a dar rienda suelta al buen humor. “Entre funciones de @lajauladelaslocasmx verdad @luceromijares oficial #cuentamelaspecasdelaespalda”, escribió debajo de la grabación que gozó de gran aceptación de sus seguidores.

“Los mejores tiktoks”; “Les quedó genial”; “¡Waooo! Yo pensaba que nadie podría igualar a mi Lucero”; “jajaja no puedo, cómo me he reído con esto. Los mismos gestos de la mami, el final es el mejor, se espatilla de la risa”, comentaron sin cesar los seguidores del actor al hablar de la actuación junto a la hija de Lucero.

Un momento chistoso protagonizó con Pérez Brown, el actor que se viste de drag queen para dar vida al personaje de “Silvia”, en la obra de comedia musical mexicana. El dúo logra sacar risas con sus coreografías y la personalidad que imprime en los videos.

Lucerito se vio alegre y entregada a lo que está haciendo en la tan visitada plataforma de TikTok, con un gran parecido a su mamá. Una cuenta fan hizo la comparación con un clip de la artista interpretando su canción.

Los videos virales de Lucero Mijares

Desde que asiste a las diversas funciones de teatro, Lucero Mijares sorprendió al dejarse ver bailando y con el maquillaje que sus amigos le regalan dentro de sus camerinos, mientras disfrutan del éxito que le dejan los aplausos sobre las tablas.

No es la primera vez que la chica de 16 años realiza una parodia de su madre. Tras la apertura de su Instagram, la adolescente hizo reír a muchos, con la ingeniosa travesura que hizo al sentarse en una silla que simulaba un trono y decir “la verdadera dueña soy yo”.

Con esa interpretación hizo una irónica ocurrencia con el personaje que Lucero realizó en la telenovela “Soy tu dueña”, un dramático que arrasó en audiencia en México y Latinoamérica en el 2010.

Y siempre apoyando a su hija, Lucero no tardó en reaccionar a la jocosa broma de la adolescente: “jajaja eres lo máximo. Yo sí soy tu dueña, tuya de ti”.

