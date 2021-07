Con Kylian Mbappé en la portada: Esta sería la fecha de lanzamiento de FIFA 22

Los fanáticos de FIFA conocieron una inesperada noticia acerca de la nueva entrega del juego, pues se reveló quién será la portada de FIFA 22 en consolas como PlayStation 4 y PlayStation 5. Por segundo año consecutivo, Kylian Mbappé será la estrella del popular videojuego.

La estrella del París Saint-Germain también concentrará todo el protagonismo en el tráiler, el cual será liberado este domingo 11 de julio en el canal de YouTube de EA Sports.

El encanto de este juego está en que cada vez es más real, tal como si estuviéramos en la galería alentando al club de nuestros amores. Además, también podemos ser entrenadores o comenzar el Modo Carrera en un equipo hasta convertirnos en leyenda.

A raíz de la pandemia del coronavirus, la edición pasada de FIFA salió a principios de octubre de 2020 en varios países. De hecho, los que compraron la versión Champions Edition o la Ultimate Edition de FIFA 21 accedieron con 10 horas de anticipación a su lanzamiento oficial.

Pero considerando las fechas habituales en que sale al mercado, los más especializados aseguran que FIFA 22 estaría disponible a partir del 24 de septiembre. Eso sí, los gamers podrán acceder a él algunos días antes.

Esto, dado que también señalan que el 21 de septiembre se estrenaría el "early access", lo que significa una demostración del juego que duraría cerca de 10 horas.

Pero lo primero que llegaría, el 15 de septiembre, sería el sitio web destinado a los usuarios de Ultimate Team de FIFA, en donde pueden armar sus equipos, comprar y vender jugadores, entre otras operaciones.

🚨BREAKING/EXCLUSIVE:



FIFA22 Web App is set to release 15th of September!



FIFA22 3 Day Early Access - 21st of September



FIFA22 Full Launch - 24th of September 🤩



[@FUTZONECENTRAL // @LoZoodiFUT] pic.twitter.com/1DLzaeLznG