La extraordinaria historia de amor de la reina Noor de Jordania: Su boda solo duró 5 minutos

Elizabeth Najeeb Halaby, una joven estadounidense de orígenes sirios, vio cambiar su destino de una manera asombrosa cuando se convirtió en reina Noor de Jordania luego de conocer al rey Hussein, de quien quedó perdidamente enamorada apenas lo vio.

A los 26 años, Elizabeth Najeeb se graduó con honores como arquitecta y urbanista en la Universidad de Princeton. Destacaba además por su belleza y elegancia, detalla una reseña de Infobae.

La joven viajó a Jordania sin saber que ahí su vida cambiaría para siempre. Su padre Najeeb Elias Halaby, quien era para ese entonces director ejecutivo de “Pan Am”, la aerolínea más importante de Estados Unidos, le encomendó una tarea en el departamento de planificación y diseño de la compañía aérea “Arab Air Service” que empezaba a operar en el país.

El rey jordano Hussein accedió al trono el día en que Elizabeth nació, tenía 17 años. Luego de una trágica vida llena de conspiraciones y después de la muerte de su padre y de su abuelo, estuvo casado tres veces y ya tenía una prole de ocho hijos cuando la conoció.

A pesar de las advertencias de su padre, Elizabeth comenzó una relación amorosa con el monarca. Se casaron el 15 de junio de 1978, en una ceremonia que estuvo lejos de todos los lujos y ostentaciones que definen a la realeza: duró apenas cinco minutos y asistieron muy pocos invitados.

Desde entonces, Elizabeth cambió su nombre a Noor al Hussein, que significa “Luz de Hussein”, ya que debió convertirse al islam para poder casarse. Esa no fue la única exigencia para la unión, tampoco pudo llevar tacones, pues era cinco centímetros más alta que el rey.

El vestido de nupcias tampoco fue el escogido por ella, ya que eligió un diseño romántico al estilo hippie de la época y que le recordaba los momentos de universidad: pidió un diseño de Yves Saint Laurent, pero le fue encargado uno de Dior.

Noor al Hussein, ahora convertida en la reina de Jordania, además de todos los deberes que implicaba su posición, tuvo una vida llena de intrigas y tramas. Desde que su enlace fue una boda tramada por la CIA para desestabilizar al país, hasta rumores de infidelidad de parte y parte.

Su aspecto, belleza y elegancia, la convirtieron en una “celebrity”, llegando a ser llamada la “Grace Kelly jordana”. Empezó a ser seguida por paparazzis que le tomaban fotos en París, mientras visitaba las boutiques de Chanel o Dior, recuerda Vanity Fair.

Su relación con su esposo era muy sólida a pesar de las largas giras y compromisos propios de su posición. Del matrimonio nacieron cuatro hijos, los príncipes Hamzah, quien fue uno de los favoritos a heredar el trono, Hashim y las princesas, Iman y Raiyah.

Sin embargo, la historia de amor entre Noor y Hussein llegó a su fin con la muerte del rey el 7 de febrero de 1999, luego de someterse a un trasplante de médula ósea en una operación que fracasó.

“Mi vida ha sido un cúmulo de tragedias. Ella me dio una fuerza y una felicidad que no creía posible volver a encontrar”, dijo en una ocasión el rey en referencia a Noor.

En la actualidad, Noor sigue ostentando el título de reina de Jordania. Aunque está apartada de la realeza, vive en Estados Unidos donde lleva una vida dedicada a labores humanitarias y sumada a diversas causas sociales, como se puede ver en su perfil oficial de Twitter.

