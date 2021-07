"Uno se distrae": Lucila Vit recuerda incómodo momento que vivió con un sacerdote en plena misa

Hace 10 años, la modelo fitness argentina Lucila Vit vivió un incómodo momento en una iglesia de Vitacura, luego que un sacerdote le pidiera retirarse del recinto por la vestimenta que andaba trayendo.

A una década del suceso, la trasandina recordó en un programa de CHV en detalle cómo fue el suceso, que durante ese año se hizo viral en la televisión chilena.

"Es que con esas tremendas piernas"

En ese entonces, Lucila estaba casada con el golfista profesional Benjamín Alvarado Holley. Pocos meses antes del episodio en la iglesia, su hermano murió, por lo que todos los meses le hacían misas para honrar su memoria.

Un día que Vit estaba grabando una teleserie llamada "Vampiras" del programa "Yingo", pasó luego de terminar su trabajo a la parroquia donde se celebraba una ceremonia religiosa en honor de su fallecido cuñado en Vitacura.

Debido al apuro de llegar a la misa, la modelo asistió al recinto religioso con el look que utilizaba en la ficción: una blusa y una minifalda. "Pero no es que yo entré, acá vengo yo a la misa. No. Me fui a un costadito, parada, sin decir nada", recordó.

"Y veo que el cura me miraba. Detiene la misa, en el medio de la misa, y me dice 'señorita, usted que está ahí atrás, ¿puede acercarse?'. Me acerqué, pasé adelante y me dice 'siéntese ahí'. Y yo 'ah, qué bueno, me dio el asiento, me vio parada allá'", rememoró, pensando que el sacerdote lo hizo para que no estuviera de pie.

Sin embargo, al sentarse, el párroco le dijo: "'¿Usted sabe que acá a misa así no se viene? Así que por favor lárguese'. Quedé paralizada y digo 'sí. Perdón'. Como que no sabía qué decir y me paré y me fui".

A los días después, tras conocerse la situación en todo Chile, un programa de farándula entrevistó al cura por la petición que le hizo a Lucila, dando un comentario que aún recuerda la modelo: "Dijo como 'es que con esas tremendas piernas, si uno es hombre igual y se distrae'. Esa frase nunca la voy a olvidar en mi vida".

"Esa fue la respuesta que más dolió. Yo me quedé helada y dije 'no puede ser'. Me dolió más eso que el hecho de que me haya discriminado", finalizó.

