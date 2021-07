Esposa del Chino Ríos responde a coquetos mensajes en redes: "No debe ser lindo para sus novias"

La esposa de Marcelo "Chino" Ríos, Paula Pavic, durante estas últimas semanas se sumó a la moda de las transmisiones en vivo mediante Instagram, y ha realizado varias, mostrando cómo es su vida en Miami junto a toda su familia.

Esta semana, en la previa del huracán Elsa que se hizo presente en la costa de Florida, Pavic hizo un live donde se le pudo ver maquillada y peinada, que le valió bastantes elogios y, también, piropos de algunos hombres, algo que no le acomodó a Paula y así lo hizo saber en Instagram.

"No voy a contestar esos mensajes"

"Me mandaron muchos mensajes de que estaba súper linda ayer, si estaba maquillada. Sí, la verdad es que me maquillé para la tormenta. Estaba aburrida y me maquillé", partió diciendo.

Añadió que contestó varios de ellos, pero luego se dio cuenta que "había muchos mensajes de hombres tirándome piropos y todo. No es de mala onda, (pero) yo no voy a contestar esos mensajes, porque la verdad no me gustaría que mi marido estuviera contestando mensajes de minas que le ponen cosas así a él".

Asimismo, reflexionó que cree que "no debe ser lindo para sus esposas, sus novias o sus pololas que le anden tirando piropos a otras mujeres".

Enfatizó, por último, a los hombres que quieran seguir hablando con ella, que le basta con que solamente le digan "simpática".

Marcelo Ríos por su parte, no hizo ningún tipo de comentario sobre los hombres que se "están haciendo los lindos" con su mujer.

