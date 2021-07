"The Covers": Pin Montané y Simón Oliveros revelan cómo será su incursión en el programa de Mega

Estamos a pocas semanas de que comience "The Covers", el nuevo programa de Mega que pondrá a prueba a 48 famosos del espectáculo local para que imiten a algunas de las más destacadas estrellas de la música nacional e internacional.

Dos de los que serán parte del concurso, la actriz Josefina "Pin" Montané y el periodista del "Mucho Gusto", Simón Oliveros, adelantaron lo que será su participación en el espacio próximo a estrenarse.

"Siempre patuda"

La actriz de profesión reveló que se unió a "The Covers", para desafiarse "a mí misma, porque siempre me ha gustado el canto, pero soy tímida, tengo vergüenza, me falta el escenario, asi que esto va a ser mi oportunidad".

De hecho, confesó que una de sus debilidades es su "inseguridad", comentando que eso "siempre es lo que me juega malas pasadas. porque una se pone nerviosa".

Sin embargo, prometió a sus seguidores y fanáticos que en el programa podremos ver a una "versión de Pin cantante. porque soy patuda, siempre patuda", entre bromas.

Mira su entrevista:

"No los voy a defraudar"

Por su parte, el periodista del matinal señaló que a "The Covers" llega a "enfrentar mis fantasmas, mis temores, mis miedos, así que me estoy preparando".

El reportero ya advirtió a sus contrincantes que se encuentra "trabajando duro, con pala y picota para mejorar mi voz, y les juro que no los voy a defraudar".

"Van a ver un verdadero showman en el escenario. Sub 35 no las voy a defraudar, el espectáculo se los aseguro", remató.

Mira su entrevista:

"The Covers" será estrenado próximamente por las pantallas de Mega, y será conducido por Karla Constant.

Todo sobre The Covers Mega

Todo sobre Famosos chilenos