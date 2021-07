La excandidata al Miss Universo 2021 por Chile, Daniela Nicolás, sorprendió a sus más de 600 mil seguidores en redes sociales con una osada sesión de fotos.

La también actriz protagonizó la nueva portada de la revista chilena Sarah, en donde se le ve con diferentes looks. Uno de ellos recuerda a Jesús, puesto que Daniela aparece con su rostro de primer plano, luciendo solamente una corona de espinas en su cabeza.

"Fue muy lindo hacer esta sesión, porque dejé todos mis miedos e inseguridades de lado y me entregué a algo distinto y nuevo para mí", comentó la joven al pie de dicha foto, la cual subió a su cuenta personal de Instagram

"Seca", "amo", "nuestra Pincoya", "¿Notará mi abuela si cambio la foto de Jesucristo que está en la sala por esta fotaza?", "son las espinas que todos llevamos en nuestra vida", "me encantó", es parte de los comentarios que más se repitieron en la publicación.

Un osado destape

Asimismo, Daniela Nicolás se lució con un osado destape, en donde aparece con su cuerpo completamente al desnudo, solo usando unos guantes de latex y unas botas bucaneras altas.

"Soy yo sin grandes parafernalias, simple, yo", escribió Dani, señalando que durante "este último tiempo he aprendido a ser ante todos como soy realmente, sin miedo al qué dirán o a las críticas".

"Aprendí después de mucho tiempo a mostrarme con mis fortalezas y debilidades, y con mis días buenos y malos, porque así es la realidad y no me voy a esconder detrás de una pantalla como alguien que no soy", aseveró.

"Estas fotos para mí son una representación de la nueva persona en la que me he convertido, un nuevo comienzo dentro de mí, sin barreras ni límites", cerró.

