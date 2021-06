Durante el fin de semana, Mark González fue víctima de una violenta agresión mientras se encontraba practicando trekking en un cerro de la comuna de Lo Barnechea.

Quien se encontraba acompañando al exseleccionado de "La Roja" era su esposa, Maura Rivera, junto a unos amigos de la pareja, quienes denunciaron primeramente en redes sociales el tenso momento vivido.

A un día de lo ocurrido, Rivera conversó con Meganoticias y relató cómo fue el momento en que vio a su esposo siendo agredido y golpeado por al menos 4 sujetos.

"Hay daños físicos y psicológicos"

"Nosotros todos los fines de semana hacemos el el trekking familiar (...) Entramos, caminamos dos pasos, y viene bajando una familia que ya estaba siendo agredida por estas 4 personas y nos avisan", partió contando la bailarina.

Tras seguir la ruta de su trekking habitual, comenzaron a escuchar por parte de los sujetos "groserías, cosas horribles, hasta que vinieron corriendo en 'patota' los cuatro, más el caballero a caballo y nos empezaron a agredir", señaló.

"Ustedes pueden ver el video que está clarísimo, que nosotros en todo minuto mantuvimos la calma, a Mark le intentaron pegar 3 veces y las 3 veces trataba de mantener la calma, hasta que ya al último, cuando viene la tercera persona que es el padre de los dos menores, Mark se defiende", aseveró.

Además de hacer el trekking con sus amigos, Mark y Maura se encontraban con sus dos hijos, los cuales presenciaron la golpiza que le propinaron a su padre.

"Ha sido súper traumático, los niños vieron absolutamente todo. Había una amiga mía que los tuvo que tirar para un lado para que no vieran, los niños estaban asustadísimos, hay daños psicológicos, eso nadie me lo repara para ellos, que es lo que más me importa. Vieron al papá ensangrentado, fue horrible la situación", comentó sobre esto.

Asimismo, reveló que los implicados estaban "amenazando con disparos", antes de bajar del cerro a golpear a Mark. En ese momento, la bailarina aseguró que los lugareños "venían con machetes, venían con palos y nos empezaron a tirar piedras (...) la sacamos barata, mi marido está con una vértebra quebrada (pero) podría haber sido peor".

"Es triste porque es un paseo familiar. Como te digo, se va a hacer trekking, se va a hacer bicicleta. Los niños aprovechan que tenemos este cerro acá al lado. Hay demasiada violencia, esto es tal cual, como se vive cualquier tipo de asalto. Hay daño, hay daños físicos, psicológicos, y eso hace que uno pueda llegar hasta las últimas consecuencias, esto no se puede quedar así", remató.

