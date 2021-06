La influencer chilena Naya Fácil celebró el sábado junto a todos sus seguidores haber conseguido el sueño de la casa propia. Un logro del que la joven dice sentirse orgullosa y que pudo pagar al contado.

La felicidad de Naya

A través de una publicación en su cuenta de Instagram con una serie de videos Naya comenzó reflexionando sobre el significado de la felicidad.

"Te has preguntado ¿qué es la felicidad? Para algunas personas la felicidad consiste en viajar, en tener ropa de marca, en comer en el mejor restaurant, en tener el mejor celular, el mejor auto, o las mejores joyas, y está perfecto", dijo.

Instagram @nayafacilin

"Hasta enero de este año 2021 que, de repente haciéndome esa misma pregunta a mí misma, me di cuenta y pensé que mi felicidad podría ser en tener un lugar propio para mi sola", explicó la influencer.

"Es un hogar humilde"

"El día de hoy me compré mi casa al contado. Es un hogar humilde y en un lugar humilde, pero es totalmente mío. Quería compartirles este momento de mi felicidad para decirles que uno solo en la vida puede lograr muchas cosas sin ayuda de tu familia ni de nadie", dijo Naya sobre su nuevo hogar y las emociones que le provoca este paso en su vida.

"Me siento orgullosa de yo sola poder lograr todas las cosas que quiero y también darles ánimo a ustedes, de que, si algún día quieren lograr alguna cosa, algún día, háganlo chiquillos. Ustedes son capaces de todo y que nunca les avergüence de dónde vienen", dijo en uno de los videos que publicó.

"A mi corta edad he pasado muchas cosas, no me avergüenzo absolutamente de nada, estoy orgullosa de las cosas que he logrado", agregó.

La influencer aprovechó el momento para mostrar emocionada la habitación en la que vivía, y desde donde hacía todos los videos con los que conquistó las redes sociales, para luego hacer un "tour" por su nuevo hogar.

