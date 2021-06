Kim Kardashian aterrada por boxeador ruso que la acosa: Logró una orden de restricción

En el mundo de las celebridades no todo es brillo y nadie lo sabe mejor que Kim Kardashian. La estrella de televisión vive rodeada de lujos, pero también de acosadores y hace poco obtuvo una medida de restricción para evitar el acercamiento de uno de ellos.

Después de que el pasado mes de febrero se confirmara la separación de su esposo Kanye West, la magnate de la telerrealidad se convirtió en una de las solteras multimillonarias más codiciadas en la élite de los famosos.

Desde entonces, el equipo de seguridad de la protagonista “Keeping Up With Kardashian” ha interceptado a varios desconocidos que intentan entrar a la mansión de la empresaria ubicada en Hidden Hills.

Pero esta vez fue la propia Kim Kardashian quien decidió actuar para poner fin a meses de acoso, en los que, según su testimonio, se sintió vulnerable ante la insistencia y persecución de un hombre identificado como Charles Peter Zelenoff.

Según la información difundida por el diario TMZ, la empresaria, de 40 años, apareció en una audiencia virtual para convencer a un juez de California de que el sujeto representaba un peligro para ella y su familia. En varias ocasiones, fue captado filmando videos cerca de su propiedad.

Kim y su equipo legal querían una orden de restricción de cinco años. Sin embargo, el juez pensó que tres años son suficientes. Durante este tiempo, el hombre deberá permanecer a 100 yardas de Kardashian en todo momento.

Según los documentos presentados por el equipo legal de Kim Kardashian, Charles Peter Zelenoff tiene 32 y representa un riesgo evidente porque tiene dos condenas recientes por agresión. Kim aseguró, además, que publica mensajes en Internet, en los que expresa su constante deseo de mantener una relación física con ella.

@KimKardashian will you ever announce me as your brand new man? I'm not your man yet I'm saying once if I become that dude for you will you say anything good about me is the question anyway your beautiful and I can't wait to see you ❤❤❤ and hang out at your house with you pic.twitter.com/DmMUS6LBSu