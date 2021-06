"Mi amigo Alexis": Así luce actualmente el niño que interpretó al pequeño Alexis Sánchez

Uno de los astros chilenos del fútbol que logró tener su propia película fue Alexis Sánchez, también conocido como "El Niño Maravilla".

En 2019 llegó a la gran pantalla una cinta no biográfica llamada "Mi amigo Alexis", que si bien no retrata de forma fidedigna la vida y obra del tocopillano, se basa en episodios de la niñez del futbolista que ha brillado en equipos como River Plate, Barcelona, Arsenal e Inter de Milán.

Tras un masivo casting digital, en el cual menores de edad mandaron su video para interpretar a Sánchez en su niñez, el elegido fue un sambernardino llamado Marcos Baeza, que cuando se filmó la película tenía 11 años.

La experiencia de ser Alexis Sánchez

Marcos Baeza tiene harto de Alexis en su vida diaria. También es un apasionado por el fútbol, sueña con jugarlo profesionalmente y durante el 2019 fue seleccionado como volante para la sub-13 de Colo Colo.

En una entrevista de la época, comentó que tuvo un gran cambio de vida, el cual calificó como "bonito". "Si me piden fotos me las saco, mejor dar un minuto antes que me digan que el 'Alexis' no es humilde".

Para el rodaje, el niño tuvo que viajar hasta el norte grande del país para conocer las canchas de tierra donde Sánchez jugaba cuando era pequeño, en Tocopilla.

"Mi amigo Alexis"

Cuando filmó la escena de la película con los colores del Club Arauco, el primer equipo de Alexis, se topo frente a frente con el ídolo. "Fue una sorpresa para mí, me dijeron que tenía que conocer al coach, los profesores de actuación, me tocan el hombro y a la izquierda estaba Sánchez".

En esa ocasión pudo desmitificar un rumor que apuntaba a que "El Niño Maravilla" era pesado con sus fanáticos. "Me dijeron que era simpático hasta ahí no más, pero es mentira, es simpático", confeso a T13.

Actualmente, Marcos Baeza tiene 15 años y juega en el equipo juvenil de Santiago Morning, de acuerdo a la información presente en su cuenta de Instagram.

Así luce actualmente Marcos Baeza

Todo sobre Así luce

Todo sobre Famosos chilenos