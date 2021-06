Actor que estuvo en "Verdades Ocultas" sufrió estafa virtual: Le robaron su cuenta de WhatsApp

El reconocido actor chileno Romeo Singer, que participó en algunos capítulos de la teleserie "Verdades Ocultas", denunció que fue víctima de una estafa virtual durante las últimos días.

De acuerdo a su relato, fue contactado por un número que le aseguró que había sido elegido como el ganador de una giftcard, que podría utilizar en un supermercado en particular.

Luego de ello, le pidieron que digitara un código de 6 números y tras él marcarlos, le cortaron el teléfono inmediatamente.

Tras esto, aseguró a CNN Chile que "abrí WhatsApp para mandar un audio, y la aplicación ya no estaba en mi teléfono".

¿Cómo funciona la estafa?

Lo que hizo el recordado protagonista de "Fuera de Control", al escribir los 6 digitos pedidos por los ciberdelincuentes al otro lado del teléfono, fue, en realidad, una autorización para instalar su WhatsApp en otro teléfono y así tener acceso a todos los contactos con los que habla mediante la aplicación.

"Eso lo ocupan como una base de datos", indicó el subcomisario de la Brigada del Cibercrimen Metropolitana, Julio Vargas, puesto que a ellos les piden dinero a nombre de la víctima.

"Cuando me di cuenta que me habían hackeado el WhatsApp llamé a mi familia y subí a redes sociales esta advertencia. Ahí una colega me dice que había depositado 100 mil pesos", reveló el actor, quien cayó en esta nueva forma de delincuencia digital.

El subcomisario advierte que los ciberdelincuentes suelen captar a sus víctimas asegurándoles que ganaron un concurso o mediante mensajes aleatorios con links sospechosos.

Todo sobre Verdades Ocultas

Todo sobre Teleseries Mega