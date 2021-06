Exintegrante de "Pelotón" suma 2 títulos universitarios y 3 diplomados: "Todo me ha servido"

La recordada exparticipante de "Pelotón", María José Pestán, desde que dejó la televisión luego que terminara el reality, no ha perdido el tiempo ilusionándose con un eventual regreso a la TV.

Esto porque la mujer, quien se encuentra casada con Juan Pablo Matulic, el chileno al que conoció en el programa, ha dedicado gran parte de estos años a sus estudios de pregrado y posgrado.

Pestán ha aprovechado la posibilidad que diferentes centros de educación superior entregan a sus matriculados, conocida como "Educación Continua", que entrega facilidades para quienes ya se encuentran trabajando.

Más de 3 títulos

María José cuenta a LUN que ella nunca se ha "quitado la posibilidad de estudiar. Siempre va a ir a favor tuyo; puedo ver gente cercana que está en la rutina de buscar pega o que se cambia cada un año, pero tampoco hace cosas para que eso cambie. Estudiar implica una inversión monetaria, (...) pero también es una manera de asegurarte que te irá bien".

La exchica reality tiene en su currículum los títulos de comunicadora escénica, diplomado en planning marketing, diplomado en gestión de capacitación y liderazgo, máster en dirección comercial y marketing y también la carrera de ingeniería comercial, de la cual se tituló en 2019.

Solo su primera carrera se diferencia del camino que tomó después. Una decisión de la cual no se arrepiente, puesto que de acuerdo a su forma de pensar, "todo lo que he hecho me ha servido, porque en el área comercial se buscan características más extrovertidas, tener una mayor llegada con las personas. Esa carrera me hace tener más desplante para llegar a una reunión o firmar un convenio".

Actualmente, la esposa de Matulic se desempeña como jefa comercial de una Isapre, cargo al cual llegó tras trabajar primeramente en el área de marketing y no descarta seguir estudiando a futuro.

"Estoy en un break porque mi guagüita no tiene ni un mes, pero si me gustaría algo relacionado con el estudio del adulto o un coach de liderazgo. Como estoy en una jefatura, también quizás algo de habilidades blandas y cómo llevar los grupos", remató.

