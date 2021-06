Cecilia Bolocco ha acostumbrado a sus fanáticos que la siguen en Instagram a las transmisiones en vivo, desde donde muestra su vida y, también, la colección de ropa actual en la que está trabajando.

Estas últimas semanas ha hecho transmisiones directamente desde Miami, Estados Unidos, país al cual visitó para ir al centro médico oncológico en donde su hijo Máximo se controla desde 2018, tras haber sufrido un tumor cerebral.

En una de las transmisiones, en donde informó que afortunadamente su hijo se encuentra bien de salud, también aprovechó de mostrar parte de su casa en tierras norteamericanas, especificamente, el patio.

"Me duele más que la..."

Sin embargo, el paseo que daba con el celular en la mano terminó mal, puesto que sufrió una aparatosa caída que quedó documentada en el video en vivo.

"Esto no lo ha visto nunca nadie. Me han visto de allá para acá, pero de aquí para allá no...", comenzó diciendo mientras salía de su casa, cuando de pronto la imagen se fue a negro.

"Ay, me acabo de sacar la cresta, me pegué con eso... No sé ve, por eso me pegué", explicó a los segundos después, mientras Máximo, quien primero se ríe, le pregunta si se encuentra bien.

La ex Miss Universo de 1987 comentó a sus fans que "me saqué la cresta, me pegué en las dos canillas". "Me duele más que la concha de la lora, ya voy a entrar, está muy húmedo", añadió.

Tras volver a su casa, siguió con su transmisión, se revisó las piernas para ver si le había quedado alguna marca y remató diciendo que "siempre me pego, me saco la cresta".

Revisa el momento

Todo sobre Cecilia Bolocco

Todo sobre Famosos chilenos