Mamá de Ben Brereton revela que el delantero "está aprendiendo el idioma y el himno nacional"

Sin lugar a dudas, una de las grandes nuevas figuras de "La Roja" es el delantero chileno-británico Ben Brereton, quien debutó por la Selección en el partido ante Argentina por la Copa América 2021.

Un hasta ahora desconocido para muchos que, gracias a su talento con el balón, logró ganarse a los fanáticos del combinado nacional, quienes ya se ilusionan con que será parte del de recambio de la "Generación Dorada".

Su madre, quien le dio su ascendencia chilena, Andrea Díaz, vio desde Inglaterra el partido de su hijo, y no ha parado de recibir felicitaciones por parte de amigos y familiares que conocen a Ben.

"Es realmente un orgullo"

"Anoche (madrugada del martes 15 de junio) dormí como una hora. He tenido tantos mensajes lindos de la familia, de amigos, del colegio, es realmente un orgullo", comentó al canal TNT Sports esta semana.

Agregó que "estuvimos todos acá en la casa viendo el partido, con mis papás, los otros abuelos, hijos y la polola de Ben. Estábamos nerviosos, pero fue una experiencia increíble. Imagínate, ya tirito pensando en cómo será cuando haga su primer gol por Chile".

El camino de Ben a "La Roja"

Andrea comentó que, en primera instancia, fue Reinaldo Rueda quien se fijó en su hijo para que se integrara a la Selección Chilena.

"Todo empezó antes de de diciembre. Nos contactó y tuvimos una conversación. Luego hicimos todos los trámites en Londres para su pasaporte. Ben siempre quiso ir, está súper ilusionado y todos lo apoyan mucho", aseguró.

Antes de que llegara a Chile, la mujer se quedó con él e incluso le hizo la maleta. "Ben se fue súper relajado mientras yo lloraba tirada en la puerta. Pero él estaba feliz", fustigó.

Eso sí, ella igual tenía ciertas dudas con el arribo de su hijo a "La Roja", principalmente porque Ben no tiene mayor relación con el país. "Le dije 'no entiendes el idioma, no entiendes la cultura'. Pero él me respondio, 'no importa, voy a jugar fútbol. No necesito hablar con nadie'".

Pese a ello, Andrea confesó que cuando el futbolista regrese a Inglaterra, hará un curso de español un par de horas a la semana, aunque él no pierde el tiempo y con su celular ya está aprendiendo el idioma y "el himno nacional", remató.

